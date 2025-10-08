Así celebrará Elda el día de las escritoras

La biblioteca municipal Alberto Navarro de Elda acogerá el próximo lunes, 13 octubre, a las 19:00 horas, un acto conmemorativo del Día de las Escritoras bajo el lema "Escritoras universales", en el que la escritora y periodista Eva Apaolaza Alm ofrecerá una charla sobre la situación histórica y actual de las mujeres en la literatura.

Apaolaza, nacida en Estocolmo y con una amplia trayectoria como periodista, profesora y escritora premiada, repasará en su intervención cuestiones como elsíndrome de la impostora entre las creadoras, la invisibilización de las autoras a lo largo de la historia, su ausencia en los planes de estudio o el papel silenciado de las "calladas del Boom". Asimismo, reflexionará sobre la presencia femenina en ferias y concursos literarios, así como sobre los retos y logros de la situación actual.

El concejal de Cultura, Iñaki Pérez Rico, ha destacado la importancia de este encuentro que es "una oportunidad para reivindicar la voz de aquellas mujeres que, pese a haber escrito obras fundamentales, han sido relegadas al olvido".

Además, ha matizado que "las escritoras aportan una mirada imprescindible para comprender el mundo en toda su diversidad. Dejar de lado su perspectiva, su punto de vista sobre el mundo, es negar la existencia de una parte de lo que somos como sociedad. Ellas enriquecen nuestra cultura y nos ayudan a cuestionar y transformar el mundo. Este encuentro con Eva Apaolaza es una oportunidad para reivindicar el papel de las autoras y para celebrar la fuerza de sus historias, necesarias para tener una visión del mundo más completa".

Eva Apaolaza, reconocida por su novela breve premiada y por numerosos relatos publicados en antologías y certámenes, compagina su labor literaria con su trabajo en la Unión Europea. Entre sus próximos proyectos se encuentra la publicación de un libro de relatos de temática erótica con la editorial Niñaloba. La entrada al acto es libre hasta completar aforo.