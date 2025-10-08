Un colegio de Petrer recibe un premio internacional por un rap sobre ciberseguridad

Cuatro alumnos del colegio Santo Domingo Savio de Petrer, junto a su profesora Ana Luisa Mira Rueda, se han alzado con el primer premio del concurso escolar internacional "Ciberhéroes", organizado por la empresa educativa tecnológica BlinkLearning. Su proyecto, titulado "CiberRaperos", ha conquistado al jurado gracias a su original forma de enseñar a hacer un uso responsable de la tecnología… a ritmo de rap.

El concurso, en el que participaron centros educativos de España, Perú, Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil, buscaba premiar las mejores iniciativas creadas por alumnos para fomentar la responsabilidad digital entre jóvenes y niños.

El videoclip "CiberRaperos" comienza con un mensaje claro: "Escucha bien lo que te digo. Ciberseguridad es lo que sigo…". A través de rimas pegadizas y un lenguaje cercano, los estudiantes explican cómo navegar de forma segura por internet, proteger los datos personales y evitar los riesgos del ciberacoso.

Experiencia

La profesora Ana Luisa Mira Rueda ha destacado la implicación y entusiasmo de su clase: "Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los alumnos han aprendido sobre ciberseguridad mientras desarrollaban su creatividad y trabajo en equipo. Ver cómo han unido música, tecnología y valores es emocionante".

"Los alumnos han aprendido sobre ciberseguridad mientras desarrollaban su creatividad" Ana Luisa Mira Rueda — Profesora de Petrer

Desde la organización, Begoña Vaquero, directora de marketing de BlinkLearning y miembro del jurado, subrayó el talento de los participantes: "Iniciativas como Ciberhéroes reflejan la enorme capacidad que tienen nuestros jóvenes para expresarse, pensar críticamente y construir una relación sana con la tecnología".

Entrega

El acto de entrega de premios tuvo lugar el 2 de octubre en Talent Garden de Madrid, durante el I Encuentro de Ciberhéroes España. Además del proyecto de Petrer, fueron reconocidos el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid con el segundo premio y las "Superheroínas digitales" del colegio San Francisco de Asís de Lorca (Murcia) con el tercero.

Con su rap educativo, los alumnos de Petrer no solo han demostrado creatividad y talento, sino también que la tecnología puede ser una poderosa herramienta para aprender y enseñar valores digitales.