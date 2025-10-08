Novelda refuerza la limpieza de barrancos y cauces ante lluvias intensas

Novelda está llevando a cabo labores de desbroce y adecuación en varios barrancos y zonas próximas al cauce del río Vinalopó, con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la capacidad de desagüe del entorno fluvial.

Los trabajos se enmarcan en el contrato de actuaciones de mejora del entorno y limpiezas extraordinarias en el medio natural, y dan continuidad a las intervenciones realizadas el pasado verano en el tramo urbano del río.

Actualmente, las actuaciones se concentran en la parte final de la rambla de Cucuch, conocida como el Barranquet, donde se trabaja para facilitar la evacuación del agua en episodios de lluvias intensas, garantizando al mismo tiempo la preservación del valor ecológico de la zona.

Más actuaciones ante la previsión de lluvias intensas. / INFORMACIÓN

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha recordado que "una parte del casco urbano de Novelda se asienta sobre suelo inundable, debido a la cercanía del Vinalopó, lo que hace necesario realizar periódicamente labores de limpieza y adecuación que reduzcan riesgos en momentos de fuertes precipitaciones".

Trabajos

Durante el último año, el área de Medio Ambiente ha ejecutado diferentes trabajos de mejora, como la eliminación de sedimentos y áridos en los ojos del puente de la carretera de La Estación, la retirada de vegetación en el tramo urbano del río, el desbroce de cañas y carrizos, y la limpieza de la zona situada bajo la rotonda del Vinalopó, al inicio de la avenida Jesús Navarro Jover.

Millán ha señalado además que, en las últimas semanas, se han desarrollado actuaciones de adecuación en la balsa del Fartet, orientadas a mejorar la recogida de aguas pluviales. También se ha intervenido en la mejora del firme en la zona del Chorro L’Azud, una primera fase del proyecto que prevé su conexión con el sendero que bordea el río Tarafa. Esta futura ruta ciclopeatonal permitirá unir Aspe, Monforte del Cid y Novelda, fomentando la movilidad sostenible y poniendo en valor el entorno natural del municipio.