Sofocan un incendio en una antigua fábrica de mármol de Novelda

Los bomberos han sofocado un incendio declarado en la madrugada del jueves en una antigua fábrica de mármol de Novelda. El origen del siniestro se desconoce, aunque se trata de un lugar frecuentado por okupas donde son habituales los robos de materiales, según han informado fuentes de la Policía Local de Novelda.

Los bomberos durante su intervención / INFORMACIÓN

El fuego se ha declarado sobre las 5:00 horas en las instalaciones de la antigua fábrica Bempe, desplazándose rápidamente tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Las llamas se han declarado en la planta superior / INFORMACIÓN

Las labores de extinción se han alargado durante hora y media, tras iniciarse las llamas en la planta superior, donde se ubicaban las oficinas.