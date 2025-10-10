Policías locales de la provincia se forman en el uso del bastón extensible en Villena

La seguridad, la técnica y la proporcionalidad han sido las protagonistas en Villena, donde una treintena de agentes de Policía Local de distintos municipios de la provincia de Alicante se forman en el curso de "Operador de defensa o bastón extensible", organizado por el sindicato SPPLB. La formación, dirigida por el instructor Pedro Gil, coordinador nacional de formación del sindicato y agente de la Policía Local de Valencia, tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para un uso eficaz y responsable de esta herramienta defensiva.

Durante la sesión, en la que se escuchaban órdenes como "¡Alto, policía!" mientras los agentes practicaban maniobras de control, los instructores insistían en la importancia de entender que el bastón extensible no es un arma ofensiva, sino un medio de defensa y control proporcional. "Se usa cuando hablar ya no vale y hay que parar una agresión, crear distancia y proteger a la gente con cabeza y proporcionalidad", explicaba Gil, mientras los participantes simulaban intervenciones en situaciones de riesgo.

El curso, que combinó teoría y práctica, abordó casos reales de intervención, desde la defensa ante un ataque directo hasta la inmovilización de una persona que se resiste violentamente o intenta huir. "Siempre con tres claves: necesidad, oportunidad y proporcionalidad", recordaba el instructor.

El curso cuenta también con formación teórica. / INFORMACIÓN

A costa del sindicato

El responsable provincial de formación del SPPLB, Juan José Navarro Verdú, destacó que esta preparación "no es un extra, es una necesidad". Según explicó, el sindicato está asumiendo la formación con recursos propios ante la escasa oferta formativa por parte de la Generalitat.

"La formación del bastón extensible no es un extra, es una necesidad para los agentes" Juan José Navarro Verdú — Responsable provincial de formación del SPPLB

"La administración autonómica no realiza apenas formación, y es el sindicato el que está cumpliendo. El SPPLB es hoy por hoy la organización que ofrece formación integral en todo lo que un policía debe dominar para hacer su trabajo con eficacia, seguridad y rigor", afirmó.

Momentos de la formación práctica de los agentes. / Áxel Álvarez

Pedro Gil recalcó que el objetivo de esta formación es que los agentes "se certifiquen para disponer de esta herramienta defensiva con un buen uso básico". "El bastón extensible no sustituye a otros medios, pero el policía necesita una herramienta cuando baja del vehículo para poder defenderse, siempre como último recurso si la persona se muestra agresiva", aclaró.

Varios tipos

El curso también incluyó una parte técnica sobre los distintos tipos de bastones extensibles y sus mecanismos de apertura. "Hay varios modelos: unos son rígidos y se abren por inercia, bloqueándose por fricción, otros cuentan con un sistema semiautomático y cierre por botón", detalló Gil, mientras los agentes practicaban su uso bajo la supervisión del equipo de instructores.

"Enseñamos a los agentes a impactar, evitando zonas sensibles como la cabeza y centrándose en grupos musculares grandes" Pedro Gil — Coordinador nacional de formación de SPPLB

En otras comunidades autónomas, como Madrid o Barcelona, los policías locales salen de la academia ya formados en el manejo de esta herramienta, según explican desde el sindicato.

Dos de los tipos de vara extensible. / AXEL ALVAREZ

"Aquí, sin embargo, es el sindicato quien tiene que asumir esa formación. Enseñamos a los agentes a impactar y a saber dónde hacerlo, evitando zonas sensibles como la cabeza y centrándose en grupos musculares grandes, como brazos o muslos, para reducir riesgos y evitar sentencias condenatorias por un mal uso", explicaba Gil.

"Si llevas bastón extensible, necesitas una formación seria para usarlo con seguridad y respaldo vital, jurídico y social", resumía Navarro Verdú.