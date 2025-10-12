La Primitiva reparte suerte en Villena: este es el premio que ha ganado el acertante en segunda categoría

El sorteo de la Primitiva celebrado el sábado 11 de octubre de 2025 deja 7 acertantes de segunda categoría (5 aciertos + complementario), y uno de ellos es de la provincia de Alicante. El boleto afortunado fue validado en la administración nº2 de Villena, ubicada en la calle Cervantes, 32. Un local que ya sabe lo que es repartir miles y miles de euros.

El ganador se embolsará un premio de 28.921,63 euros, correspondiente a la segunda categoría del sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 08, 10, 29, 38, 45 y 47. El número complementario fue el 43 y el reintegro, el 6.

En el sorteo del Joker, el número agraciado fue el 8 045 478, premiado con 1 millón de euros.

Lidia Navarro, Virtu Barceló, Juani López, trabajadoras de la administración Cervantes de Villena y el dueño Juan Fernando Hérnandez. / Rafa Arjones

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.