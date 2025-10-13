El PP denuncia el caos circulatorio en Elda por las obras del entorno del casco histórico

El Partido Popular de Elda ha denunciado el "caos circulatorio y los graves problemas de accesibilidad que están provocando las obras municipales que se ejecutan simultáneamente en distintos puntos del casco histórico". Se trata de la reurbanización del entorno de la Iglesia de Santa Ana, las obras de mejora en el entorno del Castillo que han empezado este lunes y las actuaciones de saneamiento en la calle Francisco Laliga.

Desde el Grupo Municipal Popular se señala que "la falta total de planificación por parte del gobierno local está generando una situación insostenible tanto para los vecinos como para los comercios y servicios ubicados en la zona".

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Alberto García, ha lamentado que “una vez más, el gobierno local actúa sin prever las consecuencias de sus decisiones. Estas obras, necesarias en sí mismas, se están ejecutando de manera descoordinada, sin un plan de tráfico alternativo, sin informar a los vecinos y cortando al mismo tiempo todos los accesos al casco antiguo”.

García ha recordado que el Partido Popular ya advirtió del problema de aparcamiento que se iba a generar, “porque a medida que avancen las obras se eliminarán aún más plazas de estacionamiento, y además el solar de las faldas del Castillo, que servía de alivio, ha quedado ahora inutilizado”.

Rodeos de más de dos kilómetros

El portavoz popular también ha subrayado que la situación actual es “un ejemplo de improvisación y falta de gestión”, ya que “una persona tiene que dar rodeos de más de dos kilómetros para poder acceder al centro por las calles cortadas, y el acceso al propio Ayuntamiento resulta prácticamente imposible al estar cerradas Colón, Francisco Laliga, Los Giles y Magdalena Maestre”.

Por su parte, el portavoz adjunto Francisco Vidal ha puesto el foco en el impacto directo sobre los vecinos y la seguridad: “Los residentes de la Plaza del Sagrado Corazón, la mayoría personas mayores, están preocupados porque los servicios de emergencia no pueden acceder fácilmente. Además, hay vecinos con movilidad reducida que se ven completamente aislados”.

Vidal ha añadido que “hay empresas que no pueden descargar materiales voluminosos, vecinos que no pueden acceder a sus garajes ni realizar tareas cotidianas como cargar o descargar compras. Todo se ha hecho deprisa y corriendo, sin dar explicaciones ni ofrecer alternativas”.

Desde el Partido Popular se critica también que “ni se ha escuchado a los vecinos, ni se les ha informado adecuadamente de los plazos o desvíos, generando un profundo malestar en toda la zona afectada”.

Finalmente, el Grupo Municipal Popular exige al equipo de gobierno que ponga en marcha de manera inmediata una campaña de información y comunicación con los vecinos afectados, y que adopte medidas urgentes de movilidad, como cambiar el sentido de circulación en los tramos de las calles Ramón y Cajal y Espoz y Mina, para aliviar el colapso circulatorio actual.

El PP de Elda advierte de que, si no se actúa con previsión, “cuando finalicen todas las obras el problema de tráfico y aparcamiento seguirá sin solucionarse”, insistiendo en que “necesitamos una planificación seria, no improvisaciones que acaban afectando negativamente a todos los vecinos”.