Así ha pasado Novelda de tener 40 millones de deuda a 1,8 millones en una década

Novelda reduce de 40 a 1,8 millones la deuda municipal en una década, con la previsión de que en 2026 se liquide por completo. El Ayuntamiento destinará a amortización anticipada de deuda más de 1,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería positivo y del presupuesto municipal en vigor, según ha informado el ejecutivo.

Con esta amortización anticipada la denominada “deuda histórica” del Consistorio noveldense se situará a final de año en poco más de 1,8 millones de euros, muy lejos de los más de 15 millones que el gobierno municipal asumió en 2019, según han destacado desde el equipo de gobierno. Una cifra que en otras ocasiones se ha elevado hasta los 17,2 millones cuando accedió el PSOE al gobierno hace ya seis años, pero que según los últimos datos se fija en 15 millones en 2019.

El pleno del Ayuntamiento de Novelda ha aprobado por unanimidad la propuesta de la concejalía de Hacienda para la modificación de crédito necesaria que permite dedicar 1.204.941 euros a la amortización anticipada del préstamo de agrupación que aglutina la deuda del Consistorio, que en 2019 superaba los 15 millones de euros.

En 2019 la deuda ascendía a 15 millones y el ejecutivo prevé liquidar sus obligaciones pendientes por completo el próximo año

Del capital destinado a la amortización anticipada 1.001.395 € proceden del remanente de tesorería positivo con el que se cerró el ejercicio económico del pasado año y el resto del fondo de contingencia del presupuesto en vigor del que no se va a hacer uso en este 2025.

De esta forma al cierre del ejercicio económico del presente año el Ayuntamiento de Novelda habrá invertido 2.743.627 euros en la rebaja de la deuda municipal, de los que 1.538.000 corresponden a la cuota anual y 1.204.941€ a la amortización anticipada, con lo que el total de la deuda bancaria podrá finiquitarse en 2026.

Otra imagen de la edil de Hacienda / INFORMACIÓN

La concejala de Hacienda, Ana Sabater, ha trasladado la satisfacción del equipo de gobierno por haber “conseguido pagar la deuda heredada en 2019, de más de 15 millones de euros, en un tiempo récord y hacerlo sin abandonar la senda de las grandes inversiones y de la mejora de la calidad de los servicios públicos que estamos prestando” a la ciudadanía.

"Hemos conseguido pagar la deuda heredada en 2019, de más de 15 millones de euros, en un tiempo récord y sin abandonar la senda de las grandes inversiones y de la mejora de la calidad de los servicios públicos" Ana Sabater — Concejal de Hacienda de Novelda

Asimismo ha señalado que el hecho de poder saldar esta “deuda histórica”, que en 2015 llegó a alcanzar los 40 millones de euros, permitirá al Ayuntamiento “salir del plan de ajuste que nos ha estado limitando durante años y, por tanto, de la tutela financiera a la que hemos estado sometidos”.

Novelda a la cabeza comarcal en nivel de renta imponible

Por otra parte la responsable de Hacienda también ha calificado de buena noticia los datos publicados por la Agencia Tributaria que sitúan a Novelda a la cabeza de la comarca en cuanto a la renta imponible, es decir, el nivel medio de ingresos declarados por los habitantes del municipio a efectos fiscales.

Para Sabater este indicador económico pone de manifiesto el “incremento del nivel de riqueza de nuestro municipio, lo que, unido a la congelación tributaria de tasas e impuestos, hace que disminuya todavía más la presión fiscal”.

En este sentido Ana Sabater defiende que Novelda es una de las ciudades con menor presión fiscal de la provincia de Alicante y ha recordado que el gobierno municipal mantiene congelados tasas e impuestos municipales desde hace años, a excepción de la tasa de recogida de residuos, que en 2024 se incrementó en un 98% para situarse en 128 euros.

A este respecto Sabater ha señalado que la subida aprobada en su día fue “una decisión valiente y estratégica que mereció la pena tomar en ese momento”, recordando que el resto de municipios de la provincia también se han visto obligados a incrementar esta tasa, en muchos casos muy por encima de lo que lo hizo Novelda.