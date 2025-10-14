El nuevo paso de Aspe en la inclusión en los comercios

El Ayuntamiento de Aspe ha presentado una colaboración entre la Asociación Pro-Discapacitados de Aspe (APDA) y la Asociación de Comerciantes, que han puesto en marcha una nueva campaña de señalización con pictogramas en los establecimientos del municipio. El objetivo es hacer de Aspe un entorno más inclusivo, accesible y amable para todas las personas.

Los pictogramas son una herramienta sencilla pero muy poderosa, que permite a las personas con dificultades en la comunicación reconocer mejor los espacios, entender los servicios que se ofrecen en los comercios y moverse con mayor autonomía por la localidad.

Esta iniciativa supone abrir una puerta a la inclusión, la empatía y la igualdad de oportunidades, y demuestra el compromiso social de los comercios aspenses, que se suman activamente a la campaña.

Desde APDA han agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes, destacando que este proyecto “pretende sensibilizar sobre la importancia de la comunicación accesible y ofrecer un recurso útil a toda la ciudadanía, especialmente a quienes tienen mayores dificultades”. Además, la entidad recuerda que esta acción se enmarca dentro de los actos del 50 aniversario de APDA, una entidad que utiliza los pictogramas de forma habitual para facilitar la comunicación con sus usuarios.

La concejala de Comercio, Toñi García, ha mostrado su agradecimiento a APDA “por haber pensado en el comercio local para seguir avanzando en inclusión y hacer de Aspe un municipio más accesible para todos”.