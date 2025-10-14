Choque entre Vox y el PSOE por la transparencia municipal en Elda

Choque entre el PSOE y Vox por la supuesta falta de transparencia en Elda. El partido ultra ha alertado de que con el cambio del programa de gestión han dejado de tener acceso a lo más básico para fiscalizar la labor del equipo de gobierno formado por socialistas y Elda para Todas.

Y el PSOE ha respondido negando cualquier tipo de opacidad y que el Ayuntamiento cumple con todos los preceptos legales en materia de transparencia, pidiendo que "la labor de fiscalización se haga con rigor y con responsabilidad, no lanzando bulos".

La portavoz de Vox en Elda, Paqui Vicente, ha asegurado a través de un comunicado que su grupo municipal "lleva meses trabajando casi a ciegas debido a la falta de información del equipo de gobierno. A pesar de sus esfuerzos, y de una resolución clara del Síndic de Greuges que les daba la razón, el Ayuntamiento no ha hecho nada para abrirles las puertas a la información mínima que necesitan para hacer su trabajo", han lamentado desde la formación ultra.

"Desde el cambio de programa de gestión, no tenemos acceso libre ni a datos básicos como lo que entra y sale a diario del registro municipal, o las decisiones-resoluciones del alcalde" Paqui Vicente — Portavoz del Vox de Elda

"Desde que empezamos, nos hemos encontrado con paredes por todos lados. Pero desde el cambio de programa de gestión, la opacidad se acentuó al máximo. No tenemos acceso libre ni a datos básicos como lo que entra y sale a diario del registro municipal, o las decisiones-resoluciones del alcalde, cosas que cualquier vecino debería esperar que controle como concejal", ha explicado Vicente.

La portavoz de Vox, Paqui Vicente, en un pleno / INFORMACIÓN

"Al principio, me dijeron que esperara por un cambio de programa, pero esa excusa se alargó demasiado. En enero pedí ayuda al defensor del pueblo, y aunque el Síndic nos apoyó en julio, la Concejalía de Transparencia ha hecho caso omiso de sus recomendaciones y aquí seguimos igual", ha asegurado la portavoz municipal de la formación.

"Vamos a volver a protestar ante el Síndic de Greuges porque no se ha atendido su recomendación" Paqui Vicente — Portavoz de Vox en Elda

Tras meses sin avances, Vox ha decidido dar un paso más: "Vamos a volver a protestar ante el Síndic de Greuges porque no se ha atendido su recomendación, y el Síndic señaló en su resolución expresamente, que se reservaba el derecho de volver a abrir el caso si no se atendía a nuestras demandas legales, y además vamos a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y vamos a denunciar también allí el caso para que tomen medidas y adapten a la legalidad nuestra situación poder trabajar con los ojos abiertos por Elda. Se han gastado mucho dinero en el nuevo programa informático que tiene múltiples configuraciones de seguridad y no sirve para nada para la oposición", ha anunciado.

La concejal insiste en que "esta lucha no es solo suya, sino de todos los vecinos que quieren un Ayuntamiento claro y honesto", apunta el comunicado de Vox.

"Sin información, no puedo defender sus intereses ni hacer mi trabajo como debería. Espero que estas nuevas acciones sirvan para que el equipo de gobierno deje de esconderse y nos dé las respuestas que necesitamos. No pedimos más que un mínimo, cuando muchos de nuestros compañeros en ayuntamientos más colaborativos y transparentes, asisten incluso como oyentes en las juntas de gobierno local", ha agregado Vicente.

Réplica

Tras remitir este comunicado, el equipo de gobierno ha convocado una rueda de prensa para defender que "el Ayuntamiento de Elda cumple todos los preceptos legales en materia de transparencia", según ha manifestado el concejal de Transparencia y Buen Gobierno, Fernando Gómez. El edil ha pedido además que "la labor de fiscalización se haga con rigor y con responsabilidad, no lanzando bulos que solo buscan generar titulares".

El regidor ha manifestado que "me sorprenden declaraciones en el sentido de que este Ayuntamiento adolece de transparencia porque eso no es más que lanzar un nuevo bulo, que en las últimas semanas están proliferando".

"En un pleno municipal ya ofrecí mi colaboración y ayuda para buscar en el Portal de Transparencia, pero fue rechazada. El problema es no saber buscar la información". Fernando Gómez — Concejal de Transparencia y Buen Gobierno de Elda

Y ha recordado que "en un pleno municipal ya ofrecí mi colaboración y ayuda para buscar en el Portal de Transparencia, pero fue rechazada esta ayuda a pesar de que parece evidente que era y es necesaria. El problema es no saber buscar la información".

El edil de Transparencia, (derecha), Fernando Gómez. / INFORMACIÓN

Fernando Gómez ha aseverado que "el Ayuntamiento de Elda y su equipo de gobierno cumplen con la Ley Valenciana del Derecho a la Información y, por eso, invitamos a la oposición a que ejercite su labor de fiscalización con rigor y responsabilidad, acudiendo a los cauces institucionales que están a su disposición. Este Ayuntamiento cree en una oposición constructiva basada en datos y no en titulares".

Bulos

El concejal de Transparencia y Buen Gobierno ha recordado que "hace unos días pudimos leer un bulo en el sentido de que el Ayuntamiento había autorizado una manifestación, cuando el Ayuntamiento no puede autorizar ni desautorizar, es la Subdelegación del Gobierno la que autoriza esa manifestación. Es grave porque incendiar las calles es grave y por eso pedimos responsabilidad y que cesen los bulos que generan polémicas y titulares".

"En los últimos meses hemos contestado por escrito a todas las solicitudes con los datos que se nos piden" Fernando Gómez — Concejal de Transparencia y Buen Gobierno

"La transparencia, ha continuado Gómez, se demuestra con hechos no con declaraciones, y los hechos están a la vista. La Ley dice que la Corporación facilitará información a sus miembros cuando esta sea solicitada y en los últimos meses hemos contestado por escrito a todas las solicitudes con los datos que se nos piden".

Por último, el edil ha afirmado que "cuando algún concejal quiere ver un expediente, se le da acceso cuando lo solicita y, además, en el orden del día del pleno o de las comisiones informativas se incluye un enlace de cada punto para poder acceder al expediente, sólo hay que pinchar sobre cada uno de ellos y leerlo o descargarlo".