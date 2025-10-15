Cae en Petrer el dúo que asaltó con un cuchillo un establecimiento 24 horas de Elda

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a dos hombres, de 29 y 43 años, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación. Los arrestados utilizaron un cuchillo de grandes dimensiones para amenazar al empleado de un establecimiento y sustraer el dinero de la caja registradora.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento abierto 24 horas en la localidad de Elda, donde, según las primeras investigaciones de los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer, los autores se apoderaron de 690 euros tras intimidar al trabajador.

Según el testimonio de la víctima, los dos hombres accedieron al local y, tras distraerle pidiéndole unos chicles, uno de ellos se dirigió a la caja registradora mientras sacaba un cuchillo de grandes dimensiones. Acto seguido, comenzó a amenazar al empleado, advirtiéndole de que le mataría si avisaba a la Policía, y le exigió que abriera la caja.

Ante el temor por su vida, la víctima accedió a entregar el dinero, permitiendo que los autores se llevaran toda la recaudación.

Tras iniciar las pesquisas, los agentes lograron identificar al autor que portaba el arma blanca y sustrajo el dinero, estableciendo un dispositivo de búsqueda que permitió su detención en menos de 24 horas. Pocas horas después, fue identificado y detenido el segundo implicado.

Durante el operativo, los agentes practicaron registros en los domicilios de ambos detenidos, donde se intervinieron diversos efectos que podrían haber sido utilizados en la comisión del delito.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elda.