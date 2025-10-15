Así mejora Aspe la avenida de Orihuela

El Ayuntamiento de Aspe ha iniciado los trabajos de acondicionamiento de la mediana de la avenida de Orihuela, una actuación incluida en el plan municipal de mejora del entorno urbano y la accesibilidad en distintos puntos del municipio.

La intervención ha consistido en la creación de una plataforma única con césped artificial, diseñada para garantizar un tránsito peatonal más seguro y cómodo. Según ha explicado el concejal de Servicios, Vicente Cerdán, "con esta actuación se busca no solo embellecer la zona, sino también facilitar la movilidad y eliminar barreras arquitectónicas".

El edil ha avanzado además que el Ayuntamiento trabaja ya en un nuevo proyecto de reforma de la mediana situada entre la calle Tres de Agosto y la avenida de Orihuela, que incluirá una plataforma accesible, bancos y una fuente de agua.

"Queremos que la mediana central se convierta en un espacio agradable y accesible para todos los vecinos, con zonas de descanso y un entorno más amable", ha destacado Cerdán.

El objetivo municipal es que las obras estén finalizadas antes de las próximas fiestas de Navidad, para que la ciudadanía pueda disfrutar de la renovación del entorno durante esas fechas. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 35.000 euros, financiado íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Aspe.