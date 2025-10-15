Villena acoge un congreso para analizar su papel en la historia de España

Villena analizará su papel en la historia de España. Y lo hará en el Congreso Científico sobre el V Centenario de la Concesión del Título de Ciudad a Villena, que reunirá en la localidad a los mayores expertos en historia medieval y especialistas en el siglo XVI de toda España entre los días 23 y 25 de octubre.

El Comisionado del V Centenario ha organizado este evento de divulgación científica bajo el título “Villena, una ciudad quincentenaria (1525-2025). Historia y oportunidades de un territorio fronterizo”, que contará con algunas de las figuras más destacadas de la investigación histórica, entre ellas los máximos representantes de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM): su presidenta honorífica, María Isabel del Val, y su presidente actual, Juan Francisco Jiménez, además de José Manuel Nieto, miembro de la Real Academia de la Historia (RAH).

El programa incluye la participación de expertos de reconocido prestigio en distintas disciplinas, que analizarán el pasado y el presente de una ciudad cuya trayectoria, personajes y ubicación estratégica han condicionado de manera significativa el devenir histórico de España.

Villena confirma su hermanamiento con Escalona y Peñafiel en un acto. / INFORMACIÓN

El congreso, que todavía mantiene abiertas algunas plazas para las últimas inscripciones, se abrirá con la conferencia inaugural del catedrático de la Universidad de Alicante (UA), José Vicente Cabezuelo, sobre “Los Manuel”. Considerado uno de los grandes medievalistas actuales, Cabezuelo disertará sobre esta influyente estirpe nobiliaria que marcó el desarrollo de las coronas de Castilla y Aragón en los albores del concepto de España. La conferencia de clausura correrá a cargo de Quintín Correas, director de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, quien presentará “El Proyecto de la Ruta de Carlos V: logros y oportunidades territoriales”. Esta iniciativa, en la que participan más de 80 municipios, busca poner en valor los lugares vinculados a la figura del emperador.

Expertos en historia medieval y moderna

Entre los ponentes, destaca la intervención de José Manuel Nieto Soria (UCM y RAH), catedrático y reconocido especialista en el poder político en la Castilla bajomedieval, que abordará “El poder en la Castilla del siglo XV”.

La historiadora María Isabel del Val Valdivieso, referencia internacional en el estudio de Isabel la Católica, centrará su ponencia en la figura de la reina y su vinculación con Villena, mientras que Juan Francisco Jiménez Alcázar, investigador pionero en historia digital y en los movimientos comuneros, ofrecerá su conferencia “Las Comunidades de Castilla: un referente histórico para Villena”.

Un momento de la gala del V Centenario de Villena / INFORMACIÓN

También participará Enrique Soria Mesa (UCO), autoridad en historia social de la Edad Moderna y premio Galileo a la Transferencia de Conocimiento 2023, quien presentará “Los grandes olvidados: los marqueses de Villena en la época moderna”. Por su parte, Rafael Narbona (UV), experto en la Germanía de Valencia y en los conflictos sociales de la transición medieval-moderna, expondrá “La Germanía de Valencia: revolución y guerra a caballo de la Edad Media y la Edad Moderna”.

El carácter multidisciplinar del congreso se refuerza con la participación de investigadores de distintos ámbitos. Antonio Martínez Puche (UA), catedrático y experto en geografía humana, desarrollo territorial y economía local, centrará su ponencia en “La industrialización y los cambios sociales en Villena entre el siglo XVIII y el XX”.

Por su parte, Rafael Zurita (UA), especialista en historia política contemporánea, analizará el periodo “De la guerra del francés a la Primera República”. Completará esta perspectiva María Hernández, investigadora de la evolución del paisaje agrario y el análisis territorial, quien abordará “Evolución del paisaje y actividades productivas agrícolas en el Alto Vinalopó desde el siglo XVIII hasta la actualidad”.

Villena del siglo XXI

El congreso se cerrará con una mesa redonda titulada “Economía y sociedad en la Villena del siglo XXI”, moderada por Esther Perales, directora de la Sede Universitaria de Villena. En ella participarán Virtudes Ribera (presidenta del Foro Económico y Social de Villena), Manuel Amorós (director del Gabinete de Desarrollo Económico), Jorge García (presidente de la Plataforma Nodo Logístico Levante Interior), Carmen Carretón (catedrática de Relaciones Públicas de la UA) y Domènec Ruíz (asesor de Presidencia y representante de CIDOB en Bruselas).

El Congreso Científico sobre el V Centenario del Título de Ciudad de Villena se presenta así como una cita para revisar la historia, comprender la evolución social y económica del territorio y proyectar el futuro de una ciudad que, desde su origen fronterizo, ha sido testigo y protagonista del devenir histórico de España.