Villena concederá 19.000 euros para actividades extraescolares de las AMPA

Villena concederá 19.000 euros para actividades extraescolares organizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de una decena de centros escolares de la ciudad.

Los centros beneficiados con esta ayuda para su programa de actividades educativas extraescolares del curso pasado han sido el CEE Apadis, CEIP El Grec, CEIP Joaquín María López, CEIP La Celada, CEIP Príncipe Don Juan Manuel, CEIP Ruperto Chapí, el IES Hermanos Amorós y los centros concertados de La Encarnación, María Auxiliadora y Nuestra Señora de los Dolores. Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local.

Distintas actividades

La edil de Educación, María Server, ha señalado que con esta contribución municipal a las AMPA de estos centros se asegura un acceso en igualdad de condiciones a todos los menores una vez que ha acabado el horario lectivo. "Y permite que su colegio también sea un lugar donde compartir otro tipo de tiempo, más enfocado al ocio, a la diversión, desde un punto educativo, pero que les permite igualmente ampliar su formación en actividades diferentes", ha comentado, al tiempo que destacó "la importante labor que hacen las AMPA de Villena, formada por padres y madres muy comprometidos con la educación en su concepto más global, que además de conocimiento, también está vinculado a los valores y la ética".

Las AMPA han realizado actividades como acampadas, fiestas y graduaciones, talleres de educación sexual, propuestas contra el acoso escolar, actividades de respeto al medio ambiente y de concienciación ecológica, talles de primeros auxilios o iniciativas de fomento de la lectura.