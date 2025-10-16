En Elda no pagarán más impuestos en 2026: el Ayuntamiento mantiene congeladas todas las tasas

El Ayuntamiento de Elda volverá a congelar en 2026 todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales. Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, quien ha explicado que el Consistorio no aplicará la subida del IPC, actualmente situada en el 2,9 %, lo que supondrá renunciar a ingresar cerca de 780.000 euros. "Esa cantidad permanecerá en los bolsillos de las familias eldenses", ha destacado el edil.

Será el cuarto año consecutivo en que el Ayuntamiento mantenga invariables los tributos municipales, una política de contención que se inició en 2023. En 2025 se incorporó por primera vez a esta congelación la tasa de basuras, que se mantendrá también sin cambios durante 2026. De este modo, el Consistorio dejará de recaudar en total cerca de 1,3 millones de euros entre los ejercicios 2025 y 2026.

La política debe ser una herramienta útil al servicio de la igualdad y el progreso Fernando Gómez — Concejal de Hacienda

La decisión afecta a todos los impuestos municipales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Plusvalía, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos) así como al conjunto de tasas y precios públicos, entre ellos los de las escuelas municipales, mercados, piscinas y la propia tasa de basuras.

Tasa de basura

El concejal ha subrayado que el importe de esta última se mantiene en 98,23 euros por vivienda, lo que convierte a Elda en una de las pocas ciudades que no supera los 100 euros anuales por este concepto. "Traducido a cifras familiares, supone apenas 1,88 euros a la semana por la recogida, transporte y tratamiento de residuos", ha explicado Gómez, quien ha destacado que "la gestión eficiente en materia de reciclaje y la implantación temprana del contenedor marrón han permitido evitar subidas que sí se han producido en otros municipios".

El concejal de Hacienda, Fernando Gómez, tras la rueda de prensa. / jesús cruces

El edil ha recordado que, entre 2020 y 2025, el IPC acumulado ronda el 21 %. "Eso significa que, al no haberse incrementado los impuestos municipales durante ese periodo, su carga real se ha reducido en esa misma proporción", ha señalado.

Política fiscal

También se mantienen las bonificaciones y facilidades de pago vigentes, entre ellas la posibilidad de fraccionar los recibos y las reducciones en la tasa de basuras por motivos económico-sociales. Gómez ha recordado que las personas mayores de 60 años que disfrutan de una bonificación no tienen que renovarla cada año, salvo cambio de circunstancias, una medida que actualmente beneficia a unas 800 personas. En total, alrededor de 2.000 hogares pueden acogerse a reducciones de entre el 40 % y el 60 %, según su situación económica o social.

Gómez ha defendido que "la política fiscal aplicada en los últimos años se ha guiado por la contención y la rebaja de tributos". En ese sentido, ha puesto como ejemplo el IBI, que ha descendido un 21% en la última década. "Gracias a esta estrategia, Elda se ha consolidado como la ciudad con menor presión fiscal de la comarca y por debajo de la media provincial", ha apuntado.

Finalmente, el responsable de Hacienda ha subrayado que "renunciar a casi 780.000 euros de recaudación para mantener congeladas todas las tasas e impuestos no es un gesto simbólico, sino una decisión firme que protege a las familias y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía". Gómez ha concluido que "este gobierno ha elegido un camino de estabilidad y responsabilidad, demostrando que es posible avanzar sin cargar más sobre los hogares. La política fiscal debe ser una herramienta útil al servicio de la igualdad, la cohesión y el progreso".