Una radio compartida mantendrá conectadas a las Policías Locales de once municipios de la provincia

Las Policías Locales de Agost, Alicante, Aspe, Elda, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena han acordado impulsar un sistema común de comunicación y coordinación intermunicipal con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes o incidencias que excedan el ámbito de actuación de un solo municipio.

La reunión, celebrada en las dependencias de la Policía Local de Petrer, ha sido fruto de una iniciativa conjunta de las jefaturas de Petrer y Monóvar, y ha contado con la presencia de jefes y mandos de los distintos cuerpos policiales. Durante el encuentro se ha destacado la necesidad de establecer una red de comunicaciones por radio compartida, que permita actuar con mayor eficacia y rapidez en situaciones que requieran coordinación inmediata entre municipios.

Este sistema facilitará que, en casos de accidentes, catástrofes o sucesos delictivos -especialmente cuando los autores se den a la fuga-, las Policías Locales de las localidades participantes puedan comunicarse de forma directa y simultánea, agilizando la localización de los implicados y permitiendo una intervención conjunta más rápida y efectiva.

Periodo de prueba

De manera experimental, la red de comunicación intermunicipal se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre, una vez armonizados los sistemas de walkie-talkie y protocolos de comunicación por radio de los diferentes cuerpos, adaptándolos a sus características técnicas.

Varios de los agentes que participarán en la iniciativa. / INFORMACIÓN

La fase inicial servirá para comprobar la operatividad del sistema, detectar posibles mejoras y preparar su implantación definitiva. Además, se contempla la posibilidad de ampliar la red a otros municipios que deseen adherirse, con el propósito de consolidar un modelo de cooperación supramunicipal en materia de seguridad ciudadana.

Mejorar la respuesta

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha subrayado la importancia del acuerdo, destacando que "la colaboración y la cooperación entre los cuerpos de Policía Local es fundamental. Con esta red intermunicipal damos un paso decisivo hacia una mejora considerable en la respuesta que ofrecemos a los vecinos y vecinas de todas estas poblaciones, y de aquellas que deseen sumarse en el futuro".

"Las poblaciones que lo deseen están invitadas a sumarse a la iniciativa" Irene Navarro — Alcaldesa de Petrer

Navarro ha añadido que "este tipo de iniciativas refuerzan la seguridad colectiva, estrechan la colaboración institucional entre municipios y nos permiten optimizar los recursos policiales en beneficio de la ciudadanía, especialmente ante situaciones que superan la capacidad de un solo municipio".