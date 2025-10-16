Le robaron lo más valioso: joyas, dinero y la Play

La Policía Nacional investiga un robo cometido en una vivienda situada en las inmediaciones del parque de El Campet, en Petrer. Los autores accedieron al domicilio por una ventana tras comprobar que no había nadie en su interior.

Previamente, los autores habrían colocado silicona en la puerta, a la altura de las bisagras, con el objetivo de comprobar si los propietarios se encontraban fuera, un extremo no confirmado oficialmente por la Policía, aunque sí apuntado por fuentes cercanas a los afectados.

El suceso, del que la Policía recibió aviso este lunes pasadas las 21 horas, sorprendió por completo a los dueños de la vivienda, un matrimonio de edad avanzada. Según las mismas fuentes, al regresar a casa notaron que la cerradura no estaba echada con llave, algo poco habitual, y que todas las luces permanecían encendidas, lo que incrementó su preocupación.

Restos de silicona en la puerta de la vivienda de Petrer. / INFORMACIÓN

Al acceder al interior, comprobaron que el pasillo y las habitaciones estaban completamente revueltos. Los ladrones registraron la vivienda con violencia en busca de objetos de valor. "La casa estaba destrozada", señalaron las mismas fuentes, una descripción que también han confirmado este diario fuentes cercanas a la investigación, quienes han indicado que "todo estaba revuelto".

Inspección ocular

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar en primera instancia, mientras que más tarde la Policía Científica realizó una inspección ocular y recogida de muestras con el fin de recabar pruebas para la posterior identificación de los responsables.

El valor de los objetos sustraídos asciende a unos 1.600 euros, entre ellos 700 euros en efectivo, varias joyas, un ordenador portátil, un televisor y una consola PlayStation. Además, lamentan la pérdida de objetos de gran valor sentimental, como unas alianzas familiares.

En el mismo bloque de viviendas también se habrían detectado restos de silicona en otras puertas.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y trabaja ahora en esclarecer los hechos y localizar a los autores del robo.