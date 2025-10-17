Elda avanza en la recuperación de su castillo con nuevas obras

El castillo de Elda afronta una nueva fase en su proceso de recuperación con el inicio de unas obras centradas en la restauración y consolidación de varias de sus estructuras más representativas, como las dos torres de base circular, los lienzos de muralla que las unen, la torre T-10 y la puerta de acceso al patio de armas.

La intervención busca reforzar la estabilidad del conjunto monumental, recuperar elementos arquitectónicos deteriorados por el paso del tiempo y mejorar la comprensión visual del castillo y su entorno histórico.

El proyecto, presentado esta mañana por los concejales de Urbanismo, Jesús Sellés, y de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez Rico, cuenta con un presupuesto de 360.415 euros, financiados con fondos europeos Next Generation, y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.

Estamos licitando la construcción de un centro de recepción de visitantes para quienes acudan al la fortaleza Jesús Sellés — Concejal de Urbanismo

Según explicó Sellés, "se trata de una intervención clave para la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio local. En concreto, se actuará en las dos torres de base circular, en los lienzos que las conectan, en la torre T-10 y en la puerta de acceso al patio de armas".

Un momento de una visita guiada al castillo de Elda. / Áxel Álvarez

El edil de Urbanismo recordó también que hace poco se intervino en esta misma zona con la recuperación de la barbacana y el antemural. Además, adelantó que "en estos momentos se está licitando la construcción de un centro de recepción de visitantes, que servirá como punto de encuentro para quienes acudan al la fortaleza".

Conservación

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez Rico, destacó que estas obras "son un paso más dentro de una estrategia más amplia que persigue la recuperación integral del castillo y su entorno, garantizando su conservación a largo plazo y su puesta en valor para la ciudadanía".

Con los fondos europeos podemos intervenir en este BIC que es un símbolo identitario Iñaki Pérez — Concejal de Patrimonio

Pérez recordó que la actuación "no solo consolida una parte muy significativa del patrimonio histórico eldense, sino que refuerza el papel de la fortaleza como eje central del desarrollo cultural de la ciudad". Añadió que gracias a los fondos europeos "podemos intervenir en un Bien de Interés Cultural (BIC) que es también un símbolo identitario para todos los eldenses".

El edil de Patrimonio concluyó señalando que "esta intervención permitirá apreciar los elementos singulares de este antiguo Palacio Condal, que lo diferencian del resto de fortalezas del valle del Vinalopó. Seguimos avanzando en la recuperación del castillo, no solo como espacio patrimonial, sino también como centro de actividad social y cultural que la ciudadanía pueda sentir como propio".