Morant reclama a Mazón el compromiso con el colegio Príncipes de Villena

Villena sigue esperando respuestas. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha reclamado este viernes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que cumpla los compromisos que según asegura mantiene pendientes con la ciudad. En su visita a Villena, Morant ha puesto el foco en dos cuestiones que considera urgentes: la demolición del colegio Príncipe Don Juan Manuel (conocido como Príncipes) y la mejora del acceso a la estación del AVE, proyecto en el que el Ministerio de Transportes tiene la mayor parte de las competencias.

Por un lado, la ministra ha recordado que la comunidad educativa continúa esperando la demolición del CEIP Príncipe Don Juan Manuel, un edificio apuntalado e inutilizado desde 2022. Tres años después, el alumnado sigue recibiendo clases en aulas prefabricadas.

El colegio Príncipe Don Juan Manuel. / S. Rodríguez

"El CEIP Príncipe Don Juan Manuel está totalmente paralizado", denunció Morant, quien subrayó que "con el Botànic estaba incluido en el Plan Edificant y ahora ni siquiera hay un proyecto de demolición".

Dos colegios en uno

Tal y como explicó hace unos meses el alcalde Fulgencio Cerdán, el Ayuntamiento de Villena renunció el año pasado a la delegación de competencias, a petición del conseller de Educación, José Antonio Rovira, para permitir a la Generalitat iniciar un nuevo proyecto que contemplase la demolición del edificio y la construcción de un nuevo centro unificado que integrase también al CEIP La Celada, igualmente afectado por problemas estructurales.

Morant se sumó a la reivindicación del alcalde ante lo que considera una "falta de compromiso" del Consell. El proyecto de unificación fue una propuesta de la propia Conselleria de Educación y cuenta con el respaldo de toda la comunidad educativa.

Caminos rurales

En otro orden, la ministra recordó la mejora que hay pendiente para la conexión entre la estación del AVE y la autovía A-31. "Reclamo a Mazón que retome el compromiso con el acceso al AVE", apuntó Morant. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las competencias en esta materia corresponden al Ministerio de Transportes, tal y como ya subrayó el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, después de que el ministro Óscar Puente calificara la estación de AVE de la ciudad como "un fracaso".

"El objetivo -señaló el primer edil- es que ambas administraciones, dentro de sus respectivas competencias, se coordinen para avanzar en el proyecto de construcción del acceso", dijo Cerdán.

Estado de la vía pecuaria por la que se accede a la estación del AVE en Villena. / Áxel Álvarez

La estación de alta velocidad de Villena, inaugurada hace doce años, se encuentra a unos nueve kilómetros del casco urbano y su acceso continúa realizándose por caminos rurales estrechos, mal señalizados y algunos de ellos en mal estado. Todo ello, pese a que el Ministerio de Fomento invirtió 11,5 millones de euros en su construcción, casi cuatro millones más que los destinados a la estación de Alicante. Se trata así de una infraestructura que todavía carece de los accesos que merece.