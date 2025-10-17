Villena contrata seguridad privada en el cementerio por robos en las lápidas

El Ayuntamiento de Villena ha contratado un servicio de vigilancia privada en el cementerio municipal ante los robos registrados en los últimos días, centrados principalmente en la sustracción de piezas metálicas que decoran las lápidas.

La concejala de Cementerios, Maite Gandía (PSOE), ha confirmado a INFORMACIÓN la existencia de estos incidentes y ha subrayado que, más allá del valor económico, que considera reducido, "lo verdaderamente grave es el daño moral que estos actos causan a las familias afectadas".

Muchos vecinos acuden los días previos al 1 de noviembre a los camposantos para limpiar las sepulturas de sus seres queridos

Los robos se han producido en el cementerio antiguo de Villena, en unas fechas de especial afluencia, cuando numerosos vecinos acuden a adecentar las sepulturas de sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra el próximo 1 de noviembre.

Para evitar nuevos incidentes, el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad con un vigilante en horario de tarde y durante los fines de semana. El objetivo es disuadir a quienes estén cometiendo estos delitos.

Investigación

Gandía ha añadido que ya existe al menos un sospechoso y que desde distintos Cuerpos de Seguridad se trabaja para esclarecer el caso. La edil también ha animado a las personas afectadas a presentar una denuncia formal.

Actualmente, el cementerio municipal de Villena no dispone de cámaras de videovigilancia, aunque el Ayuntamiento está elaborando un estudio para su posible instalación en distintos puntos de la ciudad. Gandía considera "conveniente valorar su colocación también en el cementerio" para reforzar la seguridad del recinto.

Cabe recordar que hace unos años se concedió una nueva ampliación del cementerio de Villena, valorada en 604.972 euros. El proyecto que contemplaba la construcción de 480 nuevos nichos.