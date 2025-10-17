Villena contrata seguridad privada en el cementerio por robos en las lápidas
El Ayuntamiento se plantea instalar cámaras de videovigilancia en el recinto y anima a los afectados a presentar denuncia
El Ayuntamiento de Villena ha contratado un servicio de vigilancia privada en el cementerio municipal ante los robos registrados en los últimos días, centrados principalmente en la sustracción de piezas metálicas que decoran las lápidas.
La concejala de Cementerios, Maite Gandía (PSOE), ha confirmado a INFORMACIÓN la existencia de estos incidentes y ha subrayado que, más allá del valor económico, que considera reducido, "lo verdaderamente grave es el daño moral que estos actos causan a las familias afectadas".
Muchos vecinos acuden los días previos al 1 de noviembre a los camposantos para limpiar las sepulturas de sus seres queridos
Los robos se han producido en el cementerio antiguo de Villena, en unas fechas de especial afluencia, cuando numerosos vecinos acuden a adecentar las sepulturas de sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra el próximo 1 de noviembre.
Para evitar nuevos incidentes, el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad con un vigilante en horario de tarde y durante los fines de semana. El objetivo es disuadir a quienes estén cometiendo estos delitos.
Investigación
Gandía ha añadido que ya existe al menos un sospechoso y que desde distintos Cuerpos de Seguridad se trabaja para esclarecer el caso. La edil también ha animado a las personas afectadas a presentar una denuncia formal.
Actualmente, el cementerio municipal de Villena no dispone de cámaras de videovigilancia, aunque el Ayuntamiento está elaborando un estudio para su posible instalación en distintos puntos de la ciudad. Gandía considera "conveniente valorar su colocación también en el cementerio" para reforzar la seguridad del recinto.
Cabe recordar que hace unos años se concedió una nueva ampliación del cementerio de Villena, valorada en 604.972 euros. El proyecto que contemplaba la construcción de 480 nuevos nichos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Varios municipios del Alto y Medio Vinalopó suspenden las clases por la alerta naranja de lluvias
- Un terremoto con epicentro en Elda se deja sentir en Sax, Salinas y Elche
- Un juzgado procesa a un exdirector de carreteras del Botànic por las obras de dos rotondas en Monforte
- Así era Elda y Petrer desde el aire antes de la Guerra Civil
- Una pelea entre familias en Petrer se salda con seis heridos, dos de ellos policías
- Monóvar prepara la III Muestra de Productos de Proximidad en las Casas del Señor
- El paso de la etóloga Jane Goodall por la provincia de Alicante