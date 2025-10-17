Villena suma un tercer letrado de guardia para evitar incompatibilidades en la asistencia jurídica

La Conselleria de Justicia ha concedido al partido judicial de Villena un nuevo letrado de guardia. Así lo ha avanzado este viernes Ramón García, delegado del Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) en Villena, quien ha señalado desde la sede de la ciudad que se trata de una reivindicación que permitirá solucionar los problemas de incompatibilidad en la asistencia jurídica a detenidos y víctimas que se venían produciendo.

"Se trata de un tercer letrado de reserva que se hará cargo de las incidencias que puedan surgir, ya que hemos detectado que los detenidos o las víctimas, al haber solo un letrado de guardia para asistirlos, muchas veces se producían incompatibilidades. Esto ocurría porque ese letrado ya había asistido anteriormente al detenido o a algún familiar, y eso nos generaba disfunción en el servicio y retrasos", ha explicado García.

Riñas tumultuarias

El delegado ha precisado que las incompatibilidades se daban especialmente cuando se detenía a varias personas implicadas en un mismo delito. "La defensa era complicada, porque existen defensas incompatibles, como sucede en casos de riñas tumultuarias con varios implicados", ha añadido.

García ha avanzado que el nuevo letrado se incorporará a partir de noviembre, tras dar luz verde la Conselleria de Justicia. "Esperamos que esto nos pueda aliviar la problemática", ha afirmado.

Con esta incorporación, el partido judicial de Villena contará con tres letrados de guardia: dos con funciones principales -uno centrado en la asistencia a detenidos y la guardia penal del juzgado, y otro en la atención a víctimas- y un tercero encargado de reforzar la guardia y atender incidencias.

Servicio de concialiación

El decano del Icali, Ignacio Gally, presente en la sede de Villena, ha presentado el servicio de mediación y conciliación, que se encuentra en funcionamiento desde abril y está destinado a aliviar la carga de los juzgados de la provincia, que reciben más de 6.000 asuntos civiles y mercantiles al año.

Ignacio Gally este viernes en la sede de Icali de Villena. / s.rodríguez

Gally ha destacado que este servicio convierte lo que podría parecer un "obstáculo legal" en una herramienta rápida, sencilla, económica y respaldada por juristas especializados.

"El proceso permite abrir una negociación en apenas 15 o 20 días y alcanzar acuerdos en 2 o 3 meses, con un coste de 80 euros más IVA y con los profesionales del Icali gestionando todo el procedimiento", ha explicado el decano, quien ha puntualizado que el servicio ya está disponible también en Villena.

Abaratar costes

El decano ha subrayado que ICAMASC contribuye a reducir significativamente los plazos judiciales, que en algunos casos pueden superar los dos años para conseguir una sentencia y hasta cinco años para que esta sea firme, además de abaratar los costes legales para los ciudadanos.

Cualquier persona interesada puede solicitar este servicio directamente a través de la web del Icali, donde se ha habilitado un formulario online y una pasarela de pago, facilitando así todo el trámite sin necesidad de desplazarse.