"Habría que rebajar la edad de inicio de las mamografías preventivas a los 40 años"

Tras casi tres décadas en este centro hospitalario -las dos últimas en la Unidad de Patología Mamaria-, asegura sentirse "raro" tras la jubilación, una sensación comprensible después de toda una vida dedicada a la medicina. Natural de València, confiesa que en estos años se ha sentido "muy querido por la población" del Departamento de Salud de Elda.

PREGUNTA: ¿Con qué sensación se despide?

RESPUESTA: Me siento satisfecho porque he desarrollado mi trabajo con alegría. Me he sentido apoyado en todo momento por el hospital y por la sanidad pública. He logrado implantar muchos procedimientos y técnicas en el ámbito de la patología mamaria. Ahora, al marcharme, me he dado cuenta de la gran relación médico-paciente que he mantenido a lo largo de los años. Las pacientes no solo agradecen el tratamiento médico, sino también el vínculo humano que se establece. Ese reconocimiento me ha emocionado.

Ha recibido el cariño de sus compañeros del hospital y un centenar de pacientes le prepararon un homenaje sorpresa para despedirle

P: ¿Cómo ha cambiado la atención al cáncer de mama desde que empezó hasta hoy?

R: Muchísimo. La cirugía del cáncer de mama ha evolucionado hacia una medicina más conservadora. Cuando se comenzó a practicar, hace más de un siglo, se realizaba una mastectomía radical, es decir, se extirpaban la mama y los músculos. Con el tiempo se vio que bastaba con eliminar solo la parte afectada por el tumor, ya que los resultados terapéuticos eran igual de efectivos. En el Hospital de Elda, cuando empecé, se limpiaban todos los ganglios de la axila a las mujeres con cáncer. Eso cambió con la implantación de la técnica del ganglio centinela, que pusimos en marcha en 2006 tras una formación previa. Esta técnica permite conservar los ganglios cuando no es necesario extirparlos. Otro avance muy importante ha sido la reconstrucción mamaria, que ofrece a las pacientes una mejor calidad de vida. No es lo mismo llevar una prótesis externa que una reconstrucción interna, bajo el músculo, que reproduce la forma natural de la mama.

P: ¿Hay algún caso o momento que le haya marcado especialmente?

R: Lo más duro de esta profesión son las pacientes que, pese a todos los tratamientos, finalmente fallecen. A veces reciben cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento hormonal… y aun así la enfermedad reaparece con metástasis. Eso genera mucha tristeza. Recuerdo especialmente el caso de Olga Abellán, una paciente que falleció hace unos años. Fue tratada en el Hospital del Vinalopó y escribió un libro titulado Mi mamá no tiene pelo. Dio charlas en Elda y me impactó profundamente su fuerza vital para afrontar una enfermedad en fase avanzada. También me marcó mucho el fallecimiento de mi hermana Carmen Coloma, que murió de cáncer de mama a los 66 años.

P: Bajo su experiencia, ¿ha notado que en el Departamento de Salud de Elda se están detectando casos de cáncer de mama en mujeres más jóvenes?

R: Sí, esa es la percepción que tenemos. Cada vez se diagnostican más casos en mujeres menores de 45 años. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Valenciana las mamografías preventivas comienzan a realizarse a partir de los 45 años y hasta los 75. Sin embargo, en el grupo de mujeres de entre 38 y 45 años estamos viendo un incremento en el número de casos. No hay estudios científicos concluyentes todavía, pero los médicos percibimos esa tendencia.

Una sanitaria revisa una mamografía. / Quique García / EFE

P: ¿Qué soluciones existen ante esta situación?

R: Esto nos hace pensar que quizás habría que rebajar la edad de inicio de las mamografías preventivas a los 40 años. Es cierto que también hay casos aislados de mujeres jóvenes, de 27 o 30 años, que desarrollan la enfermedad, pero entre los 40 y 45 años hay un vacío importante que podría prevenirse con un diagnóstico precoz. Cuando existan datos estadísticos que lo respalden, probablemente se modificará el protocolo. En algunos países y comunidades autónomas de España ya se ha hecho: por ejemplo, en el Reino Unido y en Madrid, donde antes empezaban a los 50, ahora comienzan a los 45.

P: ¿Y tiene alguna explicación este aumento de casos en edades más tempranas?

R: La causa del cáncer de mama sigue siendo desconocida. No se trata tanto de que se diagnostique más, sino de que las mujeres jóvenes consultan cuando ya notan un bulto. El objetivo de la mamografía preventiva es detectar las lesiones antes de que sean palpables, en una fase muy inicial, porque eso mejora mucho el pronóstico. Saber por qué está aumentando la incidencia en mujeres jóvenes es complicado, pero la detección temprana sigue siendo la clave.

P: ¿Cómo es la capacidad de reacción del Departamento de Salud de Elda ante un posible caso de cáncer de mama?

R: El departamento funciona con circuitos rápidos. Esto significa que, cuando un médico de Atención Primaria detecta o sospecha un posible cáncer de mama, activa la "vía rápida", que permite derivar directamente a la paciente a las consultas de Patología Mamaria del Hospital de Elda. Estas solicitudes tienen prioridad, ya que contamos con agendas abiertas para atender estos casos con rapidez. En condiciones normales, las pacientes son vistas en un plazo de una semana o diez días. Además, en las consultas de los centros de especialidades de Padre Manjón en Elda y el centro sanitario integrado de Villena también se realiza una primera valoración desde cirugía general. Si no existe una sospecha alta de cáncer, se les cita igualmente con prioridad, y en una o dos semanas son atendidas. En caso de que el cirujano detecte indicios de malignidad, se solicita la realización de pruebas de forma preferente y urgente.

El doctor Coloma cirujano de la Unidad de Patologíaa Mamaria del Hospitalde Elda. / Rafa Arjones

P: ¿Qué pruebas se realizan y cómo continúa el proceso de diagnóstico y tratamiento?

R: El proceso diagnóstico es muy ágil. La prueba fundamental es la mamografía, que se complementa con ecografía y biopsia. Actualmente, también se realiza resonancia magnética a todas las mujeres con sospecha de cáncer de mama. Los resultados de todas estas pruebas se analizan en el comité de médicos, que se reúne semanalmente, los lunes, en el hospital. En este comité participan radiólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos y médicos de la unidad de prevención del cáncer, y entre todos se decide el tratamiento más adecuado para cada paciente. A veces no se comienza con la cirugía, sino con quimioterapia, según el tipo y la extensión del tumor. Las pacientes son informadas de los resultados entre el martes y el miércoles de esa misma semana, y, si deben ser intervenidas, se inicia todo el proceso preoperatorio y administrativo. Hoy en día, en un plazo aproximado de un mes desde la primera consulta, las pacientes ya están siendo operadas.

P: ¿Existe suficiente concienciación entre las mujeres sobre la importancia de revisarse?

R: Sí, las mujeres están cada vez más concienciadas, sobre todo porque han perdido el miedo a la enfermedad. Saben que, si se detecta a tiempo, la probabilidad de curación es muy alta. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las mujeres de edad más avanzada, por ejemplo, las mayores de 80 años. A veces llegan con tumores grandes, casi inoperables, porque no han querido decir nada por miedo a preocupar a sus familias. En general, hoy las pacientes confían en el sistema sanitario y acuden con más tranquilidad a las revisiones.

P: ¿Cómo se puede llegar entonces a ese público femenino de mayor edad en las campañas de concienciación?

R: Es un grupo más difícil de alcanzar, pero la televisión sigue siendo un canal muy eficaz para ellas. Muchas ven los informativos o los programas de actualidad, por eso las campañas televisivas, especialmente durante el mes de octubre -coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama-, son fundamentales para transmitir el mensaje de la prevención y la importancia de revisarse.

P: Como presidente de la Asociación Cáncer de Mama Vinalopó (Acmavi), ¿seguirá presidiéndola? ¿Qué necesidades busca cubrir esta asociación?

R: Sí, seguiré vinculado. Después de doce años de realizar actividades, vimos la necesidad de formalizar lo que hacíamos y en 2018 creamos Acmavi. Al principio organizábamos iniciativas solidarias, como la elaboración de un calendario benéfico: reclutábamos pacientes, buscábamos fotógrafos y los fondos recaudados se destinaban a la Asociación Española Contra el Cáncer. Esas actividades se convirtieron en un punto de encuentro entre pacientes y familiares, un espacio donde compartir experiencias, apoyarse mutuamente y afrontar la enfermedad con más optimismo. Con el tiempo, entendimos que era importante institucionalizar todo ese trabajo, y así nació la asociación.

P: ¿Cómo ve el futuro del tratamiento del cáncer de mama? ¿Qué retos tienen por delante, especialmente en el Hospital de Elda que es de difícil cobertura?

R: El tratamiento del cáncer de mama está hoy muy estandarizado, y prácticamente no existen grandes diferencias entre hospitales grandes y pequeños. Gracias a las reuniones médicas, los comités multidisciplinares y los congresos, las posibilidades de tratamiento y seguimiento son muy similares en todos los centros. Es cierto que en los hospitales más pequeños la carga de trabajo puede ser mayor, porque hay menos profesionales, pero el futuro de esta especialidad está en la oncología personalizada. Cada vez más, los tratamientos se adaptan a las características genéticas y biológicas de cada paciente y de cada tumor, lo que permitirá obtener resultados más eficaces y menos agresivos.La supervivencia esta en torno al 85 %.