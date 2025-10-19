Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre

Del 24 al 26 de octubre, Novelda volverá a transformarse en un decorado de época para acoger la IX edición de Novelda Modernista, una cita cultural que se ha consolidado como una de las más atractivas del otoño alicantino. Durante tres días, la ciudad retrocederá más de un siglo para celebrar el arte, la estética y el espíritu del Modernismo, con una programación repleta de actividades para todos los públicos.

Las calles del casco antiguo, la Plaça Vella, la Glorieta, el Casino, la Casa Museo Modernista y el Santuario de Santa María Magdalena serán el epicentro de este viaje en el tiempo que combina historia, arte, música y mucho estilo.

Novelda Modernista no es solo una recreación: es una celebración del patrimonio y del carácter participativo de la ciudad. / INFORMACIÓN

Un fin de semana para vivir el Modernismo

La programación arranca este viernes 24 de octubre con la Cena de Gala Modernista en el Casino de Novelda. Un menú de época con maridaje de danza y música a cargo del grupo lírico Umbeldí de Fetén, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza, marcará el tono elegante del fin de semana.

El sábado 25 será el gran día de las recreaciones. A las 11:00, el pregón desde el balcón del Ayuntamiento abrirá oficialmente la fiesta, seguido del espectáculo de danza contemporánea “Basium” de la compañía CAVE CANEM. Desde esa hora, los soportales del Ayuntamiento acogerán el Mercado Tradicional, mientras en los jardines del Casino se celebrará la Sesión Vermú con música en directo de Vera Lu & Javier Bermejo y la recreación de las verbenas populares de la época.

La Subasta del Agua de Riego (13:00 h), el Desfile de entidades modernistas junto a agrupaciones de Cartagena y Carcaixent (17:30 h), la recreación de un cafetín con intento de atentado o la evocadora MuiXeranga Valls del Vinalopó llenarán de vida las plazas. Y, al caer la noche, el esperado Baile de Máscaras Nocturno en el patio de la Casa Museo Modernista pondrá el broche a una jornada intensa. Por solo un euro, el público podrá vivir una experiencia mágica entre luces, música y máscaras.

El domingo 26 comenzará con una cita muy querida por el público local: la recreación del “Día de Mona” en la Plaça Vella, con chocolate a la española, tortas y toñas. A continuación, la plaza acogerá una Sesión Vermú y, a mediodía, una de las representaciones más singulares del fin de semana: el Funeral Modernista, cuyo cortejo recorrerá las calles desde la iglesia de San Pedro hasta la Glorieta.

Los vecinos de Novelda se visten con sus mejores trajes. / INFORMACIÓN

Visitas, talleres y experiencias

Además de las recreaciones, el festival ofrece una completa agenda cultural con visitas guiadas al Santuario de Santa María Magdalena y el Castillo de la Mola, la Casa Museo Modernista, la Fábrica Verdú Saffron-Spain y la ruta “El sueño modernista de José Sala Sala”, dirigida por el arquitecto Juanjo Pastor. También se podrá disfrutar de una cata de vinos La Pitxotxa y productos locales de kilómetro cero, el sábado a las 20h, en El Escaparate.

Para los más pequeños, la oferta es amplia: cuentacuentos, talleres de abanicos modernistas, juegos de madera tradicionales y el taller “Conoce las especias”, patrocinado por Carmencita.

Y, para completar la experiencia, el trenecito gratuito conectará la Plaza Magdalena con el Castillo de la Mola durante todo el fin de semana, facilitando los desplazamientos y añadiendo un toque entrañable al recorrido.

Esos días también habrá una exposición de vehículos de época. / INFORMACIÓN

Concursos, exposiciones y mercado

El certamen mantiene dos de sus concursos más esperados: el de Indumentaria Modernista que va por su VII edición y el IV Maratón Fotográfico AFN, que invitan a mostrar la creatividad y el talento de los visitantes.

No faltará el Mercado Artesano de ambientación modernista, con numerosos puestos entre la Calle Mayor, la Plaça Vella y la Glorieta, acompañado de una zona gastronómica y una muestra de productos locales. Además, habrá exposición de vehículos de época, pintura en directo, el photocall “L’Armari Modernista” y una hora silenciosa —entre las 17 y 18 h— para disfrutar del evento en un entorno más amable.

No faltará el Mercado Artesano de ambientación modernista, que cuenta con numerosos puestos. / INFORMACIÓN

Una ciudad volcada con su historia

Novelda Modernista no es solo una recreación: es una celebración del patrimonio y del carácter participativo de la ciudad. Asociaciones culturales, comercios, colegios, entidades locales y centenares de vecinos se implican cada año para revivir el espíritu de una época que marcó la identidad arquitectónica y social del municipio.

Durante tres días, Novelda se convierte en un escenario vivo donde cada esquina respira historia y arte. Una oportunidad única para viajar al pasado sin salir del presente.

📅 Del 24 al 26 de octubre de 2025.

📍 Centro histórico de Novelda.

ℹ️ Programa completo e inscripciones en su web.