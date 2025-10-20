El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que desbloquee las ayudas al comercio local de la ciudad

La edil de Comercio del Ayuntamiento de Elda, Silvia Ibáñez, ha puesto el dedo en la llaga al explicar que las ayudas que recibe el sector por parte de la Generalitat han bajado en unos 25.000 euros desde que el PP preside el gobierno autónomo. También ha solicitado que se resuelvan las peticiones de ayudas a campañas que llevan bloqueadas desde hace más de un mes.

Según la concejala, el respaldo económico ha ido disminuyendo en los dos ejercicios anteriores, pasando de los 88.259 euros recibidos en 2022 a los 64.840 euros del año pasado.

Ibáñez, ha afirmado que "la reducción de las ayudas es progresiva desde que accedió el Partido Popular al gobierno de la Generalitat, con una bajada de casi 25.000 euros desde 2022, último año del Consell del Botánic, hasta 2024”.

Acelerar trámites

Para la representante de Comercio es totalmente necesario que se aceleren los trámites para acceder a las subvenciones de actividades que son anualmente protagonistas en la ciudad y que sirven para apoyar las compras en el sector.

En concreto, se trata de las ayudas a entidades locales de la Comunidad Valenciana ofrecidas por la Conselleria de Economía a entidades locales para la realización de acciones para la promoción del comercio, para agencias para el fomento de la innovación comercial (AFIC), la celebración de ferias comerciales y para el consumo.

La convocatoria se publicó el pasado 27 de agosto y el 19 de septiembre se reabrió el plazo para la resolución de la misma, pero un mes después el departamento sigue esperando la resolución.

En el caso del Ayuntamiento de Elda, se han solicitado ayudas para incentivar la realización de acciones de promoción del comercio (CMPROM), para la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) y ayudas para la realización de actividades en materia de consumo (COMICC).

Día del Comercio Local

El próximo evento que se celebra en Elda será el próximo 25 de octubre, el Día del Comercio Local, una iniciativa impulsada desde la Dirección General de Comercio Artesanía y Consumo de la Generalitat, que cuenta con el Ayuntamiento.

Se trata de una campaña que pretende consolidar esa jornada en el calendario como el Día del Comercio Local, teniendo como meta poner en valor todo el esfuerzo y dedicación del comercio local hacia la ciudadanía.

Con ese objeto se mantienen las tiendas abiertas y las calles vivas y poniendo el énfasis en la importancia que tiene el comercio local en las economías locales.

Silvia Ibáñez ha recordado que el lema de este año es 'La compra más próxima. Acércate. Aquí productos de proximidad', un eslogan que está en consonancia con las campañas de dinamización comercial emprendidas anualmente, desde la Concejalía “en coordinación con los diferentes colectivos de comerciantes de la ciudad para la promoción del comercio de Elda".