El Ayuntamiento de Petrer emprende obras en el talud de La Almadraba para evitar los peligrosos desprendimientos

De “intervención urgente y necesaria” ha calificado la Concejalía de Urbanismo la estabilización del talud en la carretera de Agost, por los peligrosos desprendimientos que amenazan a los conductores. La actuación, con un presupuesto total de 48.394,25 euros, se inicia tras detectarse nuevas inestabilidades en el terreno y atendiendo las reclamaciones vecinales por el riesgo del tramo.

Riesgo geológico

Las obras se han iniciado esta misma semana y se centran en estabilizar el talud de la partida La Almadraba en la carretera de Agost con una malla de contención. Con ello se trata de garantizar la seguridad de los usuarios y reducir el riesgo de desprendimientos. La zona está catalogada oficialmente como de riesgo geológico por la Generalitat Valenciana.

Se prevé que la ejecución no rebase las dos semanas y se realizarán trabajos de saneo y desbroce manual del talud. Seguidamente, se instalarán distintos sistemas de contención y estabilización para asegurar la ladera.

Sin corte de carretera

En concreto, se colocarán mallas de triple torsión, mallas reforzadas con anclajes y cables de acero y redes de anillos de acero de alta resistencia, sistemas que permitirán fijar los bloques más inestables y reforzar la seguridad estructural del terreno.

Mientras duren las obras no se cortará la carretera para así minimizar las molestias. En su lugar, se habilitará un semáforo temporal que permitirá el paso alternativo de vehículos durante la ejecución de los trabajos. Sólo se efectuará un corte puntual el próximo miércoles, 22 de octubre, para la entrada de maquinaria especializada.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha subrayado que “esta intervención forma parte del compromiso municipal con la seguridad vial y la protección del entorno rural, atendiendo las necesidades reales de nuestros vecinos y actuando de manera preventiva ante cualquier riesgo”.

Desde el departamento aseguran que la presente intervención se suma a otras con las que se pretende tanto prevenir como mantener la seguridad en los caminos rurales y zonas forestales. Además, insisten en que estas actuaciones se desarrollan con especial incidencia en los lugares con riesgo y peligrosidad para los ciudadanos o que responden a sitios con mayor tránsito de vehículos y personas.