El Ayuntamiento de Villena impone tres sanciones por pegar carteles publicitarios en mobiliario urbano

Las ordenanzas municipales prohíben la fijación de publicidad en mobiliario urbano, una cuestión que han pasado por alto los autores que han distribuido estas promociones. El Ayuntamiento se ha visto así obligado a imponer tres sanciones después de que los anunciantes hicieran caso omiso del apercibimiento que tiene lugar antes de tramitar la correspondiente multa.

Avisar antes de multar

La Concejalía de Limpieza y RSU siempre envía un aviso antes de proceder a aplicar la ordenanza que prohíbe este tipo de actividades. La Ordenanza Municipal que regula esta restricción corresponde a la de publicidad exterior en las vías públicas.

Precisamente en las últimas semanas la Concejalía de Limpieza detectó una incidencia de carteles y pasquines adheridos a diferentes elementos como marquesinas, farolas, bancos e, incluso en fachadas de inmuebles privados.

Limpiar lo ensuciado

El edil de Limpieza y RSU, Sergio Palao, ha explicado que el procedimiento ordinario consiste en buscar una solución pactada ante los autores, que pasa por la retirada de todos los carteles pegados en los diferentes soportes.

Palao ha lamentado tener que elevar tres sanciones a otros tantos infractores que no han querido atender al apercibimiento previo que se realiza habitualmente antes de proceder a la sanción.

“Lo normal, en estos casos, es que atiendan a nuestro aviso. Se les explica que está prohibido, se les recomienda atender a la Ordenanza y suelen ser receptivos y ellos mismos encargarse de retirar toda la cartelería y dejar en buen estado allí donde lo hubieran pegado”.

Coste de personal

El concejal excusó estas penalizaciones por el hecho de que al pegar la publicidad se produce muchas veces un daño al soporte, degrada el espacio público y algunas veces puede suponer un peligro para la seguridad.

Por otro lado, está el impacto económico, ya que la tarea de limpieza tiene un coste de personal que se tiene que destinar a limpiar y adecuar estos elementos con tareas imprevistas que no se recogen en las actividades ordinarias.