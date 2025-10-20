El libro que recoge las fotos aéreas inéditas de antes de la Guerra Civil de Elda y Petrer

Elda recupera su historia desde el aire con la presentación del libro “Estampas de Elda y Petrer: Las fotografías aéreas de 1935”. La concejalía de Patrimonio Histórico colabora en una obra que rescata las imágenes aéreas más antiguas de Elda y Petrer, ofreciendo una mirada inédita a su evolución urbana e industrial

Así, el próximo jueves 23 de octubre, a las 20 horas, el salón de actos del Museo del Calzado acogerá la presentación de una obra promovida por la asociación Mosaico y los ayuntamientos de Elda y Petrer, y ha sido editada y coordinada por Tomás Palau Escarabajal y Juan Carlos Márquez Villora.

Cartel de la presentación / INFORMACIÓN

La publicación reúne más de 40 fotografías aéreas históricas depositadas en el archivo del Centro Nacional de Investigaciones Geográficas, analizadas y contextualizadas por 13 autores de distintas disciplinas.

Con 11 capítulos y 100 páginas, el libro ofrece una panorámica única del territorio eldense y petrerí hace casi 90 años, mostrando el desarrollo urbano, industrial y paisajístico de ambas localidades a través de imágenes inéditas y de gran calidad.

Esta obra es una ventana al pasado que nos permite comprender mejor la transformación de nuestra ciudad Iñaki Pérez — Concejal de Patrimonio Histórico de Elda

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha destacado que “esta obra es una ventana al pasado que nos permite comprender mejor la transformación de nuestra ciudad. Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico queremos poner en valor estos documentos gráficos como herramientas para la investigación y la divulgación de nuestra historia”.

Además, ha animado a la ciudadanía a asistir al acto y a “a descubrir cómo era la Elda de 1935 y cómo hemos evolucionado hasta la actualidad. Conocer nuestro pasado es esencial para proteger lo que somos y proyectar el futuro de una ciudad con historia y memoria”.

El libro, segunda entrega de la serie “Estampas de Elda”, estará disponible para su adquisición el mismo día de la presentación, al precio de 10 euros.