Novelda pone en marcha la tramitación de una nueva infraestructura cultural para 1.000 personas

El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado la tramitación administrativa para la redacción del proyecto del futuro Teatro María Guerrero. Una infraestructura cultural con la que se pretende seguir impulsando la vida cultural del municipio y ofrecer una programación estable, diversa y de calidad durante todo el año.

El alcalde, Fran Martínez, ha anunciado que el equipo de gobierno ha puesto en marcha los trámites para la licitación de la redacción del proyecto, un proceso en el que “escucharemos las aportaciones de las asociaciones culturales y de los artistas locales, con el objetivo de que el nuevo espacio escénico responda a las necesidades reales del tejido cultural de Novelda”.

El alcalde de Novelda / INFORMACIÓN

El Teatro María Guerrero, que contaría con una capacidad de entre 800 y 1.000 espectadores, se levantará sobre la parcela de 2.500 metros cuadrados colindante con el conservatorio de danza, que actualmente se utiliza como zona de aparcamiento.

Es un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno y en la apuesta firme por consolidar la cultura como motor de desarrollo social y económico Fran Martínez — Alcalde de Novelda

Según el alcalde, Fran Martínez, esta iniciativa supone “un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno y en la apuesta firme por consolidar la cultura como motor de desarrollo social y económico, tal como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura con propuestas como el Festival Internacional de Música Clásica o el Festival de Comedia” y ha destacado que el futuro Teatro “permitirá mantener una programación cultural continuada en el tiempo”, sin depender de las condiciones meteorológicas que actualmente limitan la celebración de espectáculos al aire libre.

Entre 5 y 10 millones

En cuanto a la financiación de la ejecución del proyecto, que el alcalde estima podría oscilar entre 5 y 10 millones de euros, Fran Martínez ha incidido en que, tal como anunció la responsable de Hacienda hace unos días, una vez en 2026 el Ayuntamiento liquide el préstamo de reagrupación que aglutina la deuda histórica del consistorio noveldense, “podremos destinar de nuevo a las grandes inversiones y a mejorar infraestructuras el casi 1,8 millones de euros que en los últimos años nos hemos visto obligados a dedicar a la amortización anual del préstamo”, además de concurrir a las distintas líneas de subvenciones tanto de conselleria, como del Ministerio de Cultura o de Fondos Europeos.

La construcción del Teatro María Guerrero es un proyecto que se vislumbró en 2006, bajo gobierno del Partido Popular que pretendía ceder a Ciegsa, empresa pública, dedicada a la construcción de infraestructuras educativas y que años después colapsó, la parcela para que fuera esta entidad la que se hiciera cargo de lo que se pensó inicialmente como Escuela de Teatro. El proyecto quedó en suspenso durante años y ahora se recupera para “seguir apostando por nuestra ciudad y por sus infraestructuras”, según ha añadido el Consistorio.