Ayuntamiento
Novelda pone en marcha la tramitación de una nueva infraestructura cultural para 1.000 personas
El equipo de gobierno abre el proceso para licitar la redacción del proyecto del Teatro María Guerrero
El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado la tramitación administrativa para la redacción del proyecto del futuro Teatro María Guerrero. Una infraestructura cultural con la que se pretende seguir impulsando la vida cultural del municipio y ofrecer una programación estable, diversa y de calidad durante todo el año.
El alcalde, Fran Martínez, ha anunciado que el equipo de gobierno ha puesto en marcha los trámites para la licitación de la redacción del proyecto, un proceso en el que “escucharemos las aportaciones de las asociaciones culturales y de los artistas locales, con el objetivo de que el nuevo espacio escénico responda a las necesidades reales del tejido cultural de Novelda”.
El Teatro María Guerrero, que contaría con una capacidad de entre 800 y 1.000 espectadores, se levantará sobre la parcela de 2.500 metros cuadrados colindante con el conservatorio de danza, que actualmente se utiliza como zona de aparcamiento.
Es un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno y en la apuesta firme por consolidar la cultura como motor de desarrollo social y económico
Según el alcalde, Fran Martínez, esta iniciativa supone “un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno y en la apuesta firme por consolidar la cultura como motor de desarrollo social y económico, tal como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura con propuestas como el Festival Internacional de Música Clásica o el Festival de Comedia” y ha destacado que el futuro Teatro “permitirá mantener una programación cultural continuada en el tiempo”, sin depender de las condiciones meteorológicas que actualmente limitan la celebración de espectáculos al aire libre.
Entre 5 y 10 millones
En cuanto a la financiación de la ejecución del proyecto, que el alcalde estima podría oscilar entre 5 y 10 millones de euros, Fran Martínez ha incidido en que, tal como anunció la responsable de Hacienda hace unos días, una vez en 2026 el Ayuntamiento liquide el préstamo de reagrupación que aglutina la deuda histórica del consistorio noveldense, “podremos destinar de nuevo a las grandes inversiones y a mejorar infraestructuras el casi 1,8 millones de euros que en los últimos años nos hemos visto obligados a dedicar a la amortización anual del préstamo”, además de concurrir a las distintas líneas de subvenciones tanto de conselleria, como del Ministerio de Cultura o de Fondos Europeos.
La construcción del Teatro María Guerrero es un proyecto que se vislumbró en 2006, bajo gobierno del Partido Popular que pretendía ceder a Ciegsa, empresa pública, dedicada a la construcción de infraestructuras educativas y que años después colapsó, la parcela para que fuera esta entidad la que se hiciera cargo de lo que se pensó inicialmente como Escuela de Teatro. El proyecto quedó en suspenso durante años y ahora se recupera para “seguir apostando por nuestra ciudad y por sus infraestructuras”, según ha añadido el Consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Varios municipios del Alto y Medio Vinalopó suspenden las clases por la alerta naranja de lluvias
- Un terremoto con epicentro en Elda se deja sentir en Sax, Salinas y Elche
- Un juzgado procesa a un exdirector de carreteras del Botànic por las obras de dos rotondas en Monforte
- Así era Elda y Petrer desde el aire antes de la Guerra Civil
- Una pelea entre familias en Petrer se salda con seis heridos, dos de ellos policías
- El paso de la etóloga Jane Goodall por la provincia de Alicante
- Villena desarrollará el primer campus logístico de datos de Alicante