Elda invierte tres millones en un nuevo retén de Policía Local

Elda avanza en la construcción del nuevo retén para su Policía Local. La parte más antigua del actual edificio, ubicado en el paseo de la Mora y levantado hace 45 años, será demolida para dar paso a unas modernas instalaciones que en su conjunto ocuparán una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados.

El inmueble, que en sus orígenes albergó el colegio Sempere y Guarinos y acoge a la Policía Local desde hace 24 años, será sustituido por una sede más accesible, eficiente y preparada para "responder a las necesidades actuales del cuerpo y de la ciudadanía".

Las obras está previsto que comiencen en las próximas semanas y se alargarán durante un año

Las obras, recién adjudicadas, cuentan con un presupuesto de 2.892.580,88 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses. Durante los trabajos, los agentes trasladarán su actividad a la zona más nueva del edificio, que no será demolida, y que se remodeló hace unos años, lo que permitirá mantener la operatividad del servicio, según fuentes municipales.

Climatización

El nuevo retén se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con materiales respetuosos con el medio ambiente y un sistema de aerotermia que proporcionará climatización mediante aire frío y caliente. Además, la cubierta incorporará paneles solares, lo que permitirá alcanzar la certificación energética de clase A.

El proyecto contempla un sistema constructivo modular, que garantizará la durabilidad del edificio y facilitará futuras ampliaciones o cambios de uso. Entre sus dependencias se incluirán oficinas modernas, departamentos especializados -como atestados, Viogen y agente tutor- y una sala de reuniones con capacidad para más de 150 personas.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que esta actuación situará a la ciudad "a la vanguardia en materia de seguridad y atención ciudadana", con unas instalaciones "punteras, modernas y más eficientes" que permitirán ofrecer "una respuesta más rápida y eficaz ante emergencias".

Asimismo, el regidor ha reconocido la labor diaria de los agentes: "Nuestros policías están siempre en primera línea, son los primeros en llegar y los que aportan tranquilidad cuando más se necesita. Estas nuevas instalaciones les permitirán trabajar con mayor comodidad y ofrecer un servicio más cercano y de calidad".

Por su parte, el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, ha subrayado que este proyecto forma parte del plan de inversiones "Elda parte de ti", centrado en "modernizar la ciudad, conservar su patrimonio y mejorar la calidad de vida de los vecinos", con obras que buscan "una Elda más cómoda, accesible, moderna, segura y sostenible".