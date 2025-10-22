La Casa Museo Modernista de Novelda recupera la esencia de Antonia Navarro

Mantelería, cubertería, servilletas de tela, cristalería, sillas… hasta 23 piezas nuevas se han incorporado desde ya a la Casa Museo Modernista de Novelda. Se trata de objetos originales que pertenecieron a la empresaria noveldense Antonia Navarro Mira y que completan el recorrido museográfico, permitiendo por primera vez al público acceder al comedor, donde se exhiben mantelerías, cristalerías y cuberterías recién adquiridas por la Fundación Mediterráneo. También se ha habilitado la casa del servicio, que albergaba la cocina de los sirvientes y que solo se abría en ocasiones muy concretas.

La inauguración ha tenido lugar este miércoles, organizada por la Fundación Mediterráneo, con la presencia de su presidente, Luis Boyer, la comisaria de la exposición, Carmen Velasco, la directora de la Fundación, Carmen Morales, y la concejal de Cultura y Turismo de Novelda, Genoveva Micó.

Sillas que ya forman parte de la Casa Museo Modernista de Novelda y que pertenecieron a Antonia Navarro. / Jose Navarro

La muestra, titulada "De la mano de Antonia Navarro", devuelve a la casa muebles, objetos y enseres que formaron parte esencial de la vida y el ambiente artístico de este emblemático edificio.

Legado

Las piezas eran propiedad de Javier Gómez-Navarro, bisnieto de Antonia Navarro y ministro de Comercio y Turismo durante el gobierno de Felipe González. Tras su fallecimiento en 2024, su viuda, Amalia Montes, decidió que su lugar adecuado era la Casa Museo Modernista.

Un mueble asiático, entre las nuevas adquisiciones. / Jose Navarro

Entre los objetos expuestos destacan una pareja de sillas atribuidas a Joan Busquets i Jané, un sillón y un banco modernistas, una mesa costurero de mármol y madera satinada, un mueble orientalista de finas marqueterías y el retrato de una dama, realizado en 1908 por Manuel Benedito y Vives. La muestra incluye además bandejas y objetos de plata punzonada con motivos florales y las iniciales de la familia Navarro, así como textiles y cristalerías con monogramas bordados y grabados que reflejan el cuidado por el detalle de Antonia Navarro.

La exposición es una manera de entender la belleza, la vida doméstica y el progreso Luis Boyer — Presidente de la Fundación Mediterráneo

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, señaló que "con esta exposición recuperamos muebles y objetos que no solo dieron forma al universo de Antonia Navarro, sino también su espíritu: una manera de entender la belleza, la vida doméstica y el progreso".

Vida cotidiana

En el salón comedor, se ha recreado una mesa puesta al estilo modernista, combinando mantelerías, cristalerías y piezas originales de la exposición. Esta escena doméstica -con mantel adamascado bordado con encaje de bolillos, copas grabadas con las iniciales "AN" y centros de mesa de plata y vidrio- permite al visitante adentrarse en la vida cotidiana de la casa y en el universo estético de su propietaria.

La exposición puede visitarse dentro de la propia Casa Museo Modernista de Novelda, de martes a domingo, de 11 a 14 horas.