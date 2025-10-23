Monforte ya tiene pregonero de sus Moros y Cristianos

Con una vida entera ligada a su pueblo, a sus fiestas y al comercio local, Víctor Tomás Botella Miralles será el encargado de abrir oficialmente las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte en honor a la Purísima.

El pregón se celebrará el sábado 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, tras un pasacalles que partirá desde el mismo emplazamiento.

Natural de Monforte del Cid, Víctor Tomás, de 60 años, es un rostro muy querido en el pueblo. Es el alma de la tienda "Tomás", un comercio familiar con más de ocho décadas de historia que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. "Vengo de una familia de herreros; mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre lo fueron, y crecí entre el trabajo y la dedicación al pueblo", recuerda con emoción. La tienda, nacida en la posguerra, ha evolucionado hasta convertirse en un referente local en artículos de hogar y textil, símbolo de la perseverancia y el espíritu emprendedor de Monforte.

Sorpresa y emoción ante el nombramiento

Su designación como pregonero fue, según confiesa, una auténtica sorpresa. "Cuando me lo dijeron el alcalde, Juanjo, y los concejales de Fiestas y de Desarrollo Económico, Pascual y Carlos, pensé que venían a hablarme de comercio, y de repente me preguntaron: ‘¿Quieres ser el pregonero?’ Me quedé en shock", asegura.

Colofón a las Fiestas de Monforte del Cid / INFORMACIÓN

Aquel primer vértigo pronto se transformó en gratitud. "Me sentí halagado y muy agradecido, aunque también con miedo. Siempre he preferido estar en la sombra. Pero en el fondo supe que diría que sí". Su familia fue determinante en la decisión: "Mi mujer me animó, mis hijos me dijeron que era una oportunidad única. Y mi hija Berta es ahora quien me ayuda cada tarde a preparar el pregón".

Una vida entregada a la fiesta

Festero desde que tiene memoria, Víctor Tomás no concibe su vida sin las fiestas. "No recuerdo un año sin desfilar. Mi primera foto es de cuando tenía cuatro años, vestido de Contrabandista".

El pregonero junto a su comparsa y la Purísima. / INFORMACIÓN

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de las tres comparsas, aunque su corazón siempre ha pertenecido a los Contrabandistas, donde fue miembro de la directiva durante 16 años. Entre sus recuerdos más entrañables cita los de la infancia: "De pequeños, cuando llevaban a la Purísima en procesión, nos metíamos debajo de las andas. Era algo mágico".

No recuerdo un año sin desfilar. Mi primera foto es de cuando tenía cuatro años, vestido de Contrabandista

También guarda un cariño especial hacia su escuadra, El Pasodoble, fundada en 1987: "Muchos de nosotros llevamos más de tres décadas desfilando juntos. Lo más bonito es que, con los años, en lugar de separarnos, estamos cada vez más unidos".

Orgullo

Para él, el Desfile General es el momento más emocionante de las fiestas: "Es cuando todos los festeros representamos el sentimiento de pueblo orgulloso de su fiesta". Fuera de los actos oficiales, asegura que lo que más valora son los ratos en el cuartelillo: "Esos momentos de familia, de unión, son el alma de todo esto".

Si tuviera que definir el sentimiento festero en una sola palabra, elegiría orgullo. "Orgullo de pertenecer a Monforte, de formar parte de un pueblo que acoge, que une y que celebra. Muchos vecinos viven fuera por trabajo o estudios -mi hijo mayor, sin ir más lejos-, y en fiestas siempre vuelven. Eso lo dice todo".

El pregón que prepara junto a su familia será, adelanta, un canto al sentimiento de pueblo y al orgullo de ser monfortino. "Quiero transmitir con qué ojos miro yo a Monforte. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos". Con las palabras de Víctor Tomás Botella Miralles, las Fiestas de Moros y Cristianos 2025 arrancarán con una noche cargada de emoción, gratitud y amor por Monforte del Cid, ese pueblo profundamente festero, acogedor y orgulloso de su identidad.