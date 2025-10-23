Ocho meses de retraso en el cribado de cáncer de mama en Elda

El programa de detección precoz de cáncer de mama acumula retrasos de al menos ocho meses en el área de salud de Elda, según testimonios de usuarias recogidos por INFORMACIÓN. Las pacientes aseguran que las citaciones correspondientes a marzo de 2024 se están realizando en octubre de 2025, lo que refleja un importante desfase en la programación de mamografías.

En la misma línea, varias afectadas afirman que todavía no han recibido la notificación para realizarse la prueba, lo que les genera "inquietud". Estos retrasos se producen en un contexto de caída generalizada de cobertura del programa autonómico, después de conocerse que 90.217 mujeres en la Comunidad Valenciana (20.980 en la provincia de Alicante) quedaron fuera del cribado en 2024, según un informe oficial al que ha tenido acceso este diario.

Ante esta situación, el PSOE de Elda ha anunciado que presentará una moción al próximo pleno municipal para denunciar el "proceso de mercantilización y privatización" que, aseguran, está llevando a cabo el actual Consell.

Retroceso

La concejala de Salud, Elizabeth Belda, ha expresado su "profunda preocupación" por el retroceso del programa, que durante décadas "ha salvado vidas y ha sido un ejemplo de sanidad pública eficaz". Belda subraya que en 2024 se alcanzó "el peor resultado de los últimos cuatro años", con una de cada cinco mujeres elegibles sin ser invitada a hacerse la mamografía y una caída de la participación hasta el 51,7 %, cuatro puntos menos que en 2023.

El calvario de Encarna: siete operaciones tras una complicación en una intervención preventiva de cáncer de mama / Áxel Álvarez

Además, la edil advierte de una "pérdida de calidad" en la lectura de las mamografías, ya que en hospitales como Gandía, La Fe o Castellón se han externalizado las revisiones a empresas privadas. "Esto supone perder trazabilidad y experiencia profesional, y está generando desconcierto entre pacientes y sanitarios", afirma.

Los ediles Belda y Gómez durante la presentación de la moción. / INFORMACIÓN

Por su parte, el portavoz socialista Fernando Gómez señala que, 1.745 mujeres quedaron fuera del programa pertenecen al área de salud de Elda. "La falta de planificación y el aumento de derivaciones recuerdan al modelo sanitario andaluz, marcado por la privatización y la pérdida de control público", sostiene. Gómez concluye señalando que "no se puede mercantilizar la sanidad pública, ni mucho menos la lucha contra el cáncer de mama".