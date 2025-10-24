Aspe instala más rampas para avanzar en accesbilidad
Los trabajos se ejecutan con medios propios y forman parte de un plan municipal
El Ayuntamiento de Aspe ha impulsado la construcción de nuevas rampas para personas con movilidad reducida en diversas vías del municipio, entre ellas las calles Colón, Vicente Cervera, Granada, Burgos y Jacinto Benavente, además de otros puntos estratégicos del casco urbano.
Estas actuaciones, ejecutadas con medios propios municipales, tienen como objetivo facilitar el tránsito y garantizar un acceso seguro a los vecinos con dificultades de movilidad, al tiempo que se mejora la entrada a viviendas y espacios públicos.
Solicitudes vecinales
Junto a estas mejoras, también se han habilitado rampas específicas para residentes que lo han solicitado, así como nuevos espacios de estacionamiento reservados para personas con movilidad reducida.
Se trata de una primera fase del plan municipal de accesibilidad, que continuará en los próximos meses con la reparación de rampas deterioradas, la renovación de aceras y la mejora de los accesos a parques y jardines. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento asegura que reafirma su compromiso de convertir Aspe en un municipio más accesible, inclusivo y cómodo para todos sus habitantes.
