Dos años de espera para ser atendido en Rehabilitación del Hospital de Elda

La lista de espera para acceder al servicio de Rehabilitación del Hospital General Universitario de Elda alcanza actualmente los dos años de demora, según ha podido saber INFORMACIÓN. Esta situación, que afecta a cientos de pacientes del departamento de salud de Elda -que incluye municipios como Petrer, Sax, Villena, Monóvar o Novelda, entre otros-, no es nueva y ya se ha repetido en años anteriores.

El Síndic de Greuges ha recibido en varias ocasiones quejas de pacientes del área de Elda que denunciaban retrasos de entre 19 meses y hasta tres años para acceder a una primera cita con el servicio de Rehabilitación. En sus escritos, los afectados relatan la impotencia de ver cómo su dolencia se agrava mientras esperan una llamada del hospital.

Un profesional da rehabilitación a un paciente. / PILAR CORTES

Fuentes sanitarias apuntan que el principal motivo de estos retrasos es la escasez de fisioterapeutas en el servicio, frente a una demanda creciente por parte de los pacientes. "Las ratios son muy elevadas: tenemos muchísimos pacientes para pocos profesionales", explica Isabel Pertusa, fisioterapeuta del sistema público de salud valenciano y miembro de la Comisión de Salud Pública del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana.

Pacientes crónicos

Hasta hace poco, la mayoría de los pacientes llegaban a Rehabilitación tras pasar por consultas de otras especialidades médicas, lo que duplicaba los tiempos de espera. Los pacientes ordinarios, aquellos con patologías musculoesqueléticas leves, como tendinopatías o dolores crónicos son los que más sufren esta situación, ya que sus casos no se consideran urgentes ni preferentes.

Desde 2023, la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo modelo de derivación directa desde Atención Primaria a Fisioterapia, con el objetivo de agilizar la atención y reducir la carga del servicio hospitalario.

Si un paciente con una tendinopatía leve de hombro es tratado pronto por el fisio, probablemente no evolucionará hacia una lesión crónica ni necesitará cirugía Isabel Pertusa — Fisioterapéuta

"El objetivo es que el fisioterapeuta pueda intervenir antes, sobre todo en los casos leves que, por no recibir tratamiento o pautas adecuadas a tiempo, acaban derivando en problemas más graves o incluso quirúrgicos", explica Pertusa. "Si un paciente con una tendinopatía leve de hombro es valorado y tratado pronto por el fisio, probablemente no evolucionará hacia una lesión crónica ni necesitará cirugía".

Coordinación

La fisioterapeuta subraya que la solución pasa por protocolizar la atención y trabajar de forma coordinada con otras especialidades médicas, para que la fisioterapia no quede relegada únicamente al servicio de Rehabilitación. "El escenario ideal sería poder actuar desde distintos niveles asistenciales, integrados con Medicina Familiar, Traumatología o Reumatología, para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas", añade.

Mientras tanto, muchos pacientes se ven obligados a acudir a fisioterapeutas privados para no prolongar el dolor o la pérdida funcional de las extremidades, un gasto que no todos pueden asumir. La situación refleja una realidad que se repite periódicamente en la sanidad pública de la provincia de Alicante: la presión asistencial, la falta de profesionales y las listas de espera cada vez más largas en servicios clave como el de Rehabilitación del Hospital de Elda.

Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad para conocer su valoración sobre la situación del servicio de Rehabilitación del Hospital de Elda y las medidas previstas para reducir las listas de espera, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.