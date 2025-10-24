Novelda detecta empadronamientos irregulares vinculados a la okupación
La Policía Local verifica en los domicilios la residencia real de los solicitantes y destapa presuntas falsificaciones de contratos de alquiler
Novelda ha detectado empadronamientos irregulares vinculados a posibles casos de okupación ilegal de viviendas. El Ayuntamiento mantiene activo el protocolo de control puesto en marcha a comienzos de año para frenar solicitudes fraudulentas que buscan aprovechar el padrón municipal para legitimar situaciones que no se corresponden con una residencia real.
La concejala de Organización, Ana Sabater, ha destacado que este sistema de verificación se está mostrando "muy eficaz" a la hora de detectar irregularidades. Según los datos que maneja el consistorio, en estos momentos solo se valida el 76 % de las solicitudes de empadronamiento, mientras que el 24 % restante se rechaza por contener datos incorrectos o indicios de fraude.
La Policía Local se encarga de comprobar de forma presencial la residencia efectiva de los solicitantes, además de revisar minuciosamente la documentación presentada. El intendente Rafa Sarrió ha subrayado que este control ha permitido descubrir prácticas presuntamente delictivas.
Investigación
En este sentido, ha informado de que se han iniciado diligencias judiciales al detectarse que una inmobiliaria de la localidad presuntamente falsificaba contratos de alquiler para facilitar empadronamientos inexistentes, una actuación que podría estar relacionada con okupaciones ilegales. Estas diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia para que se investigue una posible falsedad en documento público.
El Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener la vigilancia activa para asegurar que el padrón municipal refleje únicamente situaciones reales de residencia y evitar que se utilice para encubrir actividades irregulares.
