El PP de Elda exige la remodelación de la calle Reyes Católicos ante su "alarmante deterioro"

El PP de Elda ha denunciado el estado "preocupante" de la calle Reyes Católicos, una de las vías más transitadas de la ciudad. La formación presentará una propuesta para que su remodelación integral se incluya en los presupuestos municipales de 2026, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de este importante eje.

El concejal Alberto García ha señalado que, en el tramo comprendido entre las calles Juan Carlos I y Pi y Margall, se pueden encontrar hasta cuatro tipos distintos de baldosas, muchas de ellas rotas o sueltas, lo que provoca constantes tropiezos y riesgos para los peatones. Además, ha recordado que este espacio es uno de los más concurridos por los eldenses, ya que desde allí parten los desfiles de Moros y Cristianos y Fallas, y transitan diversas procesiones y eventos a lo largo del año.

Aceras de 25 cm de altura

Por su parte, el edil Francisco Vidal ha puesto el foco en los problemas de accesibilidad del tramo que llega hasta la Gran Avenida. Según ha denunciado, las aceras alcanzan en algunos puntos más de 25 centímetros de altura, lo que dificulta el paso de personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos de bebé. A ello se suma que los rebajes de los pasos de peatones son "excesivamente pronunciados", lo que convierte el tránsito en un obstáculo para quienes utilizan andadores o sillas de ruedas.

Los ediles del PP denuncian la altura de las aceras. / INFORMACIÓN

Desde el PP lamentan que el equipo de gobierno haya "abandonado el mantenimiento básico" de una de las arterias urbanas más relevantes de la ciudad. Una situación que, según afirman, afecta no solo a la seguridad y comodidad diaria de los vecinos, sino también a la imagen que Elda proyecta durante sus principales fiestas y actos públicos.

Presupuestos 2026

Con un enfoque propositivo, el PP defenderá en el marco de las cuentas municipales para 2026 una actuación completa entre Juan Carlos I y la Avenida José Martínez González (Gran Avenida), que incluiría la renovación del pavimento, la adecuación de las aceras a la normativa de accesibilidad universal y la repavimentación de la calzada.

"Elda necesita una planificación de mantenimiento urbano seria y constante, y la calle Reyes Católicos es un ejemplo claro de una vía que reclama una actuación urgente", ha subrayado García.

Vidal, por su parte, ha avanzado que esta iniciativa se trasladará al equipo de gobierno (PSOE, Elda Para Todas) junto a otras propuestas "positivas y necesarias" para la ciudad, con la "esperanza" de que puedan incorporarse al próximo presupuesto municipal.