La sajeña Marta Pérez Ortín gana el I Certamen de Diseño de Indumentaria Festera del Vinalopó

La creatividad y el talento joven del Vinalopó brillaron con fuerza en la entrega de premios del I Certamen de Diseño de Indumentaria Festera para Jóvenes Talentos, un proyecto nacido del entusiasmo de dos jóvenes. Su iniciativa, respaldada por profesionales del sector y entidades culturales, ha permitido poner en valor el diseño festero como motor de cultura, identidad y economía en la comarca.

El acto, celebrado en la sede de la Tertulia Asociación Cultural de Elda y Petrer, contó con el apoyo del tejido empresarial local, con empresas como el Grupo Servipau y La Tienda del Agua apostando firmemente por esta propuesta que une industria, tradición y creatividad.

Los premiados posan con el diploma. / INFORMACIÓN

El primer premio recayó en la diseñadora sajeña Marta Pérez Ortín, autora de una colección completa de trajes de Moros y Cristianos inspirada en la Reconquista. Entre sus diseños destacan figuras del bando cristiano, como un guerrero medieval, pieza ganadora del certamen, o los Reyes Católicos, junto a representaciones del bando moro como sultanes y una concubina.

El accésit fue para el petrerense Darío Iñíguez, reconocido también por su talento y originalidad.

Apoyo

Las entidades festeras han respaldado con fuerza esta primera edición. La Junta Central de Comparsas de Elda, la Unión de Festejos San Bonifacio Mártir de Petrer y la Mayordomía de San Blas de Sax han mostrado su compromiso para impulsar el futuro de este proyecto, cuyo objetivo es convertirse en un referente de innovación festera.

Tras la entrega de premios, los diseños pueden visitarse ya en el Museo Dámaso Navarro de Petrer. Más adelante viajarán a Elda y Sax y se difundirán en medios especializados, redes sociales y juntas de fiestas.