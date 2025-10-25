Novelda se sumerge en su pasado modernista

Este sábado se ha inaugurado una nueva edición de Novelda Modernista, una cita ya consolidada que transforma la ciudad en un viaje al pasado para celebrar su patrimonio cultural. Desde primera hora de la mañana, muchos vecinos y visitantes han salido a las principales calles del centro ataviados con trajes de época, llenando de elegancia y color un ambiente que evoca los años dorados del estilo modernista.

Aunque el programa arrancó este viernes con la exclusiva cena de gala modernista en el casino de Novelda -un menú de inspiración histórica acompañado por danza y música del grupo lírico Umbeldí de Fetén y del Conservatorio Profesional de Danz-, ha sido este sábado cuando la fiesta ha estallado en las calles.

A las 11 horas, el pregón desde el balcón del Ayuntamiento ha marcado el inicio oficial de las recreaciones, seguido de la sorprendente pieza de danza contemporánea "Basium", interpretada por la compañía CAVE CANEM. Desde ese momento, los soportales del Ayuntamiento se han convertido en el escenario del Mercado Tradicional, mientras que en los jardines del casino se disfrutaba de la animada sesión vermú con música en directo de Vera Lu & Javier Bermejo y el homenaje a las antiguas verbenas populares.

Así se celebra la Feria Modernista de Novelda / Héctor Fuentes

El mediodía ha llegado con uno de los actos más auténticos: la subasta del agua de riego, un guiño a las prácticas económicas de siglos pasados. Ya entrada la tarde, a las 17:30 horas se espera el desfile de entidades modernistas -con participación de agrupaciones hermanadas de Cartagena y Carcaixent- que recorrerá las calles llenándolas de historia viva. Tampoco faltará la recreación de un cafetín con intento de atentado, la emocionante MuiXeranga Valls del Vinalopó y escenas populares.

Y para culminar este día tan especial, la noche promete una experiencia única: el baile de máscaras nocturno en el patio de la Casa Museo Modernista. Por tan solo un euro, el público podrá disfrutar de un ambiente mágico entre luces, música y máscaras que transporta a los asistentes a otra época.

Un domingo cargado de tradición

Para mañana domingo 26, la fiesta continuará con una de las actividades más queridas por los noveldenses: la recreación del "día de mona" en la Plaça Vella, donde no faltará el chocolate a la española, junto a tortas y toñas tradicionales. Tras esta dulce mañana, volverá la Sesión Vermú en un ambiente festivo y familiar.

El punto final lo pondrá uno de los actos más singulares del fin de semana: el funeral modernista, cuyo cortejo partirá desde la iglesia de San Pedro y avanzará hasta la Glorieta en un ritual entre lo teatral y lo histórico que cada año despierta tanta curiosidad como participación.

Novelda vuelve a demostrar que su legado modernista está más vivo que nunca, y que la ciudad sabe cómo celebrarlo con una magnífica puesta en escena. Este fin de semana, las calles no solo cuentan historia… la hacen vivir.