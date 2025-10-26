El otoño llega al Medio Vinalopó: se intensifican las lluvias en Elda y Petrer

El otoño se han hecho presente en la provincia este domingo dando por finalizado el tiempo "veraniego" que ha hecho durante esta semana. Llega un ambiente frío y cubierto, más típico de estas fechas, que ha entrado con fuerza y ya ha dejado las primeras precipitaciones en la comarca del Medio Vinalopó, y otros puntos cercanos, llegando la inestabilidad a esta parte del territorio.

Este episodio de lluvias ha sorprendido por su intensidad a los municipios de Elda y Petrer donde varios usuarios han indicado la fuerza del agua recorriendo sus calles.

En Elda, la temperatura ronda los 19 °C, con precipitaciones que tenderán a remitir de forma gradual hacia la noche, cuando el cielo permanecerá cubierto y el termómetro bajará a unos 17 °C. En Petrer, las condiciones son similares, con lluvia moderada y una temperatura actual de 21 °C, que descenderá hasta los 16 °C en las próximas horas. Se espera que las precipitaciones continúen durante gran parte del día, con momentos de mayor intensidad en las horas centrales de la jornada.

Aunque, según indica AEMET, mañana se estabilizará con cielos más despejados, llegará poco a poco el frío pero esta vez sin las lluvias que ya han dado que hablar en las redes sociales.