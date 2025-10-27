Las dos calles del casco histórico de Elda que serán remozadas... y no es un cambio menor

Los trabajos de reurbanización de las calles Nueva y Ortega y Gasset, una inversión incluida en el plan Elda parte de ti comenzarán en los próximos días, ha anunciado este lunes el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

El regidor eldense ha destacado que con esta actuación "seguimos avanzando en la recuperación y puesta en valor" del casco histórico de la ciudad.

El ámbito incluido en el presente proyecto abarca la calle Nueva desde el Parque Joan Miró hasta su encuentro con la calle Ortega y Gasset y el tramo de la calle Ortega y Gasset que va desde el número 29 hasta la Plaza de la Iglesia de Santa Ana.

Se conforma una unidad visual y estética de todas estas calles que sirven de acceso al casco histórico de la ciudad, al mismo tiempo que se mejora el paso de las personas a pie, con una mayor accesibilidad que aumente la seguridad de los viandantes con el tráfico rodado.

Alfaro ha explicado que se trata de dos calles en las que actualmente el tráfico rodado "es el gran protagonista, con aceras y calzada a distinto nivel, provocando en algunos puntos aceras demasiado estrechas".

Las calles carecen de arbolado y mobiliario y presentan en algunos puntos un deterioro importante. "En definitiva, no existe una uniformidad visual ni funcional, por lo que con esta actuación se va a mejorar de manera muy notable estas dos calles", añade el alcalde.

Sobreancho de las aceras

El proyecto incluye la ampliación del ancho de las aceras en todos aquellos puntos donde sea posible, con sobreanchos de aceras en las esquinas para la protección de la banda de aparcamiento y para la ubicación de arbolado, jardinería y mobiliario urbano, creando una plataforma única.

Los trabajos, ha asegurado el alcalde, van a permitir aumentar la seguridad y el espacio dedicado a las personas, mejorando los pavimentos, iluminación y jardinería y estableciendo la continuidad de sus itinerarios.

El alcalde y el edil José Antonio Amat, en la presentación del proyecto / INFORMACIÓN

En este sentido, tanto en la calle Nueva como en Ortega y Gasset se instalarán alcorques y parterres con arbustos y arbolado, así como bancos y papeleras. Igualmente, se renueva el alumbrado público, con luminarias en columna, catenaria o en fachada.

El proyecto, además, contempla la renovación de la instalación de agua potable para mejorar el abastecimiento de las viviendas y que la presión del agua sea la adecuada para llegar a las viviendas más altas, facilitando el día a día de los vecinos y vecinas de estas calles de la ciudad.

Cambio de sentido

El regidor eldense ha destacado que con el objetivo de reorganizar la circulación de vehículos, la reurbanización incluye también el cambio del sentido de circulación de la calle Nueva, pasando a ser de subida hacia Ortega y Gasset y ofreciendo una mayor fluidez del tráfico en el acceso al casco histórico.

Alfaro ha concluido recordando que este proyecto se enmarca "en la creación del modelo de ciudad que queremos, una ciudad en la que los espacios públicos sean para las personas, espacios más cómodos, más seguros y más verdes y eficientes".

Esta actuación, junto con la recuperación del Castillo y su entorno y la reurbanización de los alrededores de la iglesia de Santa Ana, "van a seguir permitiendo que nuestra ciudad recupere su casco histórico como una de sus señas de identidad".