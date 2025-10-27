Emprende en Villena, un proyecto piloto para reactivar el comercio local

Villena se prepara para dar un impulso a su tejido comercial con un proyecto piloto que quiere transformar locales apagados en nuevas oportunidades de negocio. La iniciativa conecta a personas con ganas de emprender con espacios comerciales inactivos y con negocios que afrontan el relevo generacional. El plan combina trabajo de campo y participación ciudadana.

¿Qué es emprende Villena?

“Emprende en Villena” es un proyecto impulsado por Comercios y Servicios Vi con un objetivo claro: detectar oportunidades reales para emprender, ofrecer recursos prácticos para poner en marcha nuevos negocios, conectar a personas emprendedoras con locales disponibles y favorecer el relevo generacional de establecimientos que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

El punto de partida es claro: identificar dónde están las oportunidades. Y con este objetivo, el proyecto se ha convertido en una invitación a repensar el futuro del comercio local. Para hacerlo posible, se han llevado a cabo varias líneas de acción.

“Emprende en Villena” salta al escaparate con intervenciones gráficas en locales vacíos. / INFORMACIÓN

Por un lado, se ha realizado un mapeo de espacios comerciales actualmente inactivos, que ofrece una radiografía actualizada de las posibilidades del municipio. Además, se han impulsado dos focus groups con agentes locales y se ha llevado a cabo una encuesta ciudadana. “De este modo, no solo recogemos datos, sino también percepciones, inquietudes y propuestas que enriquecen el proyecto desde abajo, con la voz de quienes viven y consumen en Villena”, indicó la gerente, M.ª José Saúco.

El resultado es un catálogo práctico de recursos pensado para facilitar el camino a quienes quieran emprender en el comercio local: una herramienta que combina información útil, visión estratégica y el compromiso de fortalecer el tejido económico y social de Villena.

El proyecto está respaldado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana —a través de la subvención para actividades no económicas desarrolladas por entidades del ecosistema de emprendimiento de la Comunidad Valenciana—, y cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Villena y Caixa Popular, socios clave en la dinamización comercial del municipio.

Activación urbana y participación ciudadana

Además del trabajo técnico, “Emprende en Villena” salta al escaparate con intervenciones gráficas en locales vacíos: piezas de gran formato que transformarán persianas bajadas en mensajes de oportunidad. La propuesta culminará con un evento público de presentación de resultados y aprendizajes, pensado para conectar a propietarios, comerciantes, emprendedores y comunidad educativa.

A este respecto, el proyecto ha contado con la participación de ciudadanos, autoridades y comerciantes en dos focus group y en una mesa redonda con alumnos de ciclos formativos en el IES Las Fuentes.

Los ponentes acudieron a contar, sin maquillaje ni filtros, la realidad de poner en marcha un negocio. Eran comerciantes de la ciudad —de esos que abren cada día su tienda, su floristería o su panadería— quienes se sentaron frente al alumnado de Ciclos Formativos IES Las Fuentes de 2º de GS Transporte y Logística, de GS Comercio Internacional, de GM Actividades Comerciales, de GM Estética y Belleza, de GM Peluquería y Cosmética capilar y de GS Estética Integral y Bienestar.

Además de las tres herramientas que facilitarán el camino a quienes quieran emprender —la guía de recursos, la landing de ayudas y el portal de locales disponibles—, Comercios y Servicios Vi contará con una hoja de ruta elaborada a partir de 400 encuestas ciudadanas, dos focus groups y una encuesta de relevo generacional dirigida al comercio local.

Charla Coloquio Emprendimiento en el IES Las Fuentes. / INFORMACIÓN

Este proyecto es la primera piedra de un cambio en el concepto en que ha vivido hasta el momento la asociación. Al respecto, la presidenta, Eva Iglesia ha indicado que “el sentido con el que nació nuestra asociación fue ayudar al comerciante, a él se sumaron en distintas etapas ayudar a los hosteleros y a los profesionales del sector servicios. Ahora, damos un paso más abrimos las puertas a aquellos que piensan poner un negocio, un comercio en Villena. Les contamos dónde pueden encontrar ayuda y les ofrecemos toda la red de profesionales que son socios de Comercios y Servicios Vi y que les pueden ayudar”, ha indicado. “Sabemos el arduo camino que van a tener que vivir en esta gran aventura de ser emprendedor y queremos tenderles la mano de la asociación y de esa red de apoyo que es Comercios y Servicios Vi”.

Acciones

El plan combina trabajo de campo y participación ciudadana.

Radiografía del municipio: mapeos de espacios comerciales inactivos para conocer con precisión dónde están las posibilidades, como también de negocios en proceso de jubilación.

mapeos de espacios comerciales inactivos para conocer con precisión dónde están las posibilidades, como también de negocios en proceso de jubilación. Diálogo local: dos focus groups con agentes del territorio y una encuesta ciudadana para recoger datos, percepciones y propuestas.

Tres herramientas para emprender ya

Como resultado, la asociación pone a disposición de quienes deseen emprender un catálogo práctico de recursos: