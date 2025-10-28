Elda, Petrer y Monóvar conmemoran el Día de la Memoria Democrática con rutas, conferencias y presentaciones
Los tres ayuntamientos y el colectivo Acción Ciudadana contra el Impunidad del Franquismo se coordinan para ofrecer actividades que permitirán recordar la represión de la dictadura
El próximo 16 de noviembre se celebra en Elda, Petrer y Monóvar el Día Local de la Memoria Democrática, una efeméride con la que los ayuntamientos de las tres localidades y el colectivo Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo quieren recordar la represión, el silencio y el olvido sufrido por las víctimas del franquismo en la comarca.
La programación, que incluye rutas guiadas, conferencias y presentaciones de libros, ha sido presentada este martes por la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Elda, María Gisbert, junto a la edil de Cultura del Ayuntamiento de Monóvar, Julia Tortosa; el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Petrer, Fernando Portillo, y el representante del colectivo Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, Juan Bailén.
Somos tres ayuntamientos comprometidos con la Memoria Democrática, con la justicia, con la verdad y, sobre todo, con la garantía de no repetición
María Gisbert ha destacado que "somos tres ayuntamientos comprometidos con la Memoria Democrática, con la justicia, con la verdad y, sobre todo, con la garantía de no repetición. Este tipo de actos sensibilizadores tienen como objetivo que, en estos momentos que vivimos, se valoren los esfuerzos que ha hecho nuestro país por vivir en democracia y con los derechos que tenemos garantizados".
Las instituciones estamos para arropar a los ciudadanos y ciudadanas
Por su parte, Julia Tortosa ha afirmado que "las instituciones estamos para arropar a los ciudadanos y ciudadanas. Los tres ayuntamientos tenemos un compromiso para reivindicar nuestro pasado más reciente. Somos tres ayuntamientos progresistas y esto favorece que hayamos podido preparar esta programación sin solaparnos, pero invitamos a otros ayuntamientos de la comarca a sumarse a esta iniciativa".
Luis Arráez Martínez tuvo un papel importante en la creación de una cooperativa obrera destinada a fabricar calzado y que llegó a tener 250 trabajadores
Por último, Fernando Portillo ha recordado la figura de Luis Arráez Martínez, "una persona une varios pueblos que es un desconocido a pesar de su relevancia política y de una historia personal que es verdaderamente de película. Tuvo un papel importante en la creación de una cooperativa obrera destinada a fabricar calzado y que llegó a tener 250 trabajadores".
Programación
La programación del 16-N, que ha sido desgranada por Juan Bailén, incluye las siguientes propuestas:
• Lunes 3 de noviembre, 19.00 horas, conferencia 'Podéis ostentar honradamente el apellido que lleváis', a cargo de Pedro Payá López sobre la figura de Luis Arráez Martínez. Espai Blanc (Petrer)
• Viernes, 7 de noviembre, 19.00 horas. Conferencia 'Franquismo, Represión y Memoria', a cargo de Glicerio Sánchez Recio. Casa de la Cultura (Monóvar)
• Domingo, 9 de noviembre, 11.00 horas. Ruta de la Memoria de Petrer, con salida desde Ciudad sin Ley (Petrer).
• Jueves 13 de noviembre, 19.00 horas. Presentación de la novela gráfica 'Los hermanos Machado. Hoy son siempre todavía', de Carles Esquembre. Centro Cívico (Elda)
• Viernes, 14 de noviembre, 20.00 horas. Conferencia 'La Memoria Democrática a través de la literatura', a cargo de José Antonio Lucero. Fundación Paurides (Elda)
• Sábado, 15 de noviembre, 11.00 horas. Ruta de la Memoria de Mónovar: Cárcel y exilio. Plaça de l'Esglèsia del Convent (Monóvar)
• Domingo, 16 de noviembre, 11.00 horas. Ruta de la Memoria de Elda: El final de un tiempo de progreso. Salida desde la Plaza de Arriba.
• Domingo, 16 de noviembre, 19.00 horas. Teatro: 'Las Cartas de Ulpiano'. Teatro Castelar, 19.00 horas.
• Jueves, 20 de noviembre, 19.00 horas. Presentación del libro 'La guerra degenerada: Violencia y resistencias en la España de posguerra', de Javier Rodrigo. Museo Dámaso Navarro (Petrer)
• Jueves, 27 de noviembre, 19.00 horas. Presentación del libro 'Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la mujer en el País Valencià', de María Palau y Marta García. Centro Cívio (Elda)
• Miércoles, 3 de diciembre, 19.00 horas. Presentación del libro 'Verdugos del 36. La maquinaria del terror en la Zaragoza golpista', de David Alegre. Museo Dámaso Navarro (Petrer).
