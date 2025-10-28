Movilidad
Monforte tendrá un aparcamiento disuasorio: conoce en qué zona estará
Una empresa cede una parcela al Ayuntamiento
Monforte del Cid contará con un nuevo aparcamiento disuasorio. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la empresa familiar Inframa S.A. para la cesión temporal de una parcela destinada a la creación de un nuevo estacionamiento, una actuación que mejorará la movilidad y facilitará el estacionamiento en una zona de alta demanda.
La parcela, situada en la avenida de Cuba, esquina con Miguel Candela Alberola y Músico Don Juan Molina, cuenta con una superficie de 1.786,35 metros cuadrados y ha sido cedida de forma gratuita y temporal por la empresa, que tiene una estrecha vinculación con el municipio.
El Ayuntamiento asumirá el coste de las obras de adecuación, valoradas en 8.750 euros, que incluyen la nivelación del terreno, el acondicionamiento de la parcela y la instalación del alumbrado público, con el objetivo de garantizar un uso seguro y funcional del nuevo aparcamiento disuasorio.
Beneficios
El alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, ha destacado que este proyecto es "un ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y las empresas puede traducirse en mejoras concretas que benefician a todos los vecinos".
Con esta actuación, el Consistorio continúa avanzando en su estrategia de movilidad sostenible, "apostando por soluciones que faciliten el acceso al casco urbano y contribuyan a mejorar la calidad de vida en el municipio".
