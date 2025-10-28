Pillado en Elda tirando escombros junto a unos contenedores cerca del hospital

La Policía Local de Elda ha sancionado a un individuo que fue sorprendido in fraganti cuando realizaba un vertido ilegal de escombros en unos contenedores de basura ubicados en las inmediaciones del hospital.

Los agentes estaban patrullando por la zona cuando pillaron a un hombre que estaba depositando residuos de manera ilegal en la calle Malva. Después de proceder a su identificación, comprobaron además que el vehículo que estaba utilizando para transportar los escombros carecía de la ITV en vigor, por lo que también fue sancionado por esta irregularidad.

Además de las patrullas permanentes, la unidad de drones de la Policía Local de Elda también lleva a cabo de manera regular vigilancias aleatorias empleando los aparatos con los que cuenta.

Con estos dispositivos, además de controlar zonas en las que de manera habitual se realizan este tipo de vertidos ilegales, también pueden sorprender in fraganti a los autores de los mismos.

A diferentes horas

Los efectivos policiales, que cuentan con el apoyo de coches patrulla, realizan estos controles de manera regular en diferentes puntos y a lo largo de todo el día, e incluso en horario nocturno.

Los controles se realizan en diferentes puntos, como las inmediaciones de la Estación de Monóvar, la zona del IES La Melva o la carretera de Sax, entre otras zonas en las que de manera regular se realizan vertidos ilegales.

También se están localizando otros puntos en los que se hayan podido realizar ya los vertidos con el objetivo de ser retirados por la empresa concesionaria.

Sanciones

Cuando los agentes identifican a una persona realizando este tipo de acción, el Ayuntamiento de Elda inicia los trámites para abrir expediente sancionador ante un hecho que está catalogado en la Ordenanza de Civismo y Convivencia como infracción grave con una sanción de hasta 1.500 euros.

Cualquier vertido de voluminosos o escombros, salvo que sea de muy escasa cantidad, son calificados de graves.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, ha recordado que «este tipo de vigilancias se realizan para detectar in fraganti a personas que realizan vertidos de escombros, plásticos, enseres, productos químicos, restos de poda y cualquier otro resto que deberían ser depositados en el ecoparque».

El Ayuntamiento recuerda que los ciudadanos pueden llevar sus residuos (escombros, chatarra, plásticos y cualquier otro resto) al ecoparque, que está abierto de martes a viernes, de 10 a 14 horas por la mañana y de 17 horas a 19 horas por la tarde, y los sábados y domingos de 10 a 14 horas.

La recogida de los residuos por parte del ecoparque no tiene coste alguno y se pueden depositar muebles, electrodomésticos y otros voluminosos de hasta dos metros cúbicos, 300 kilos de escombros o restos de obra y hasta tres metros cúbicos de poda de jardinería.