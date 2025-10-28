Villena da el primer paso para contar con un nuevo pabellon

El Ayuntamiento de Villena inicia la tramitación para construir una nueva instalación polideportiva. El Consistorio ha licitado la redacción de los proyectos básicos para la construcción del Pabellón Deportivo auxiliar, con una inversión de casi siete millones de euros, según han explicado el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la edil de Deportes, Maite Gandía.

El primer edil ha informado que la redacción de estos documentos iniciales se han licitado por 177.000 euros, y comprende el anteproyecto, el proyecto básico de ejecución, la redacción del estudio de Seguridad y Salud, así como los planes de protección, el proyecto técnico y el plan de control de calidad. Estos plazos iniciales se extenderán hasta mayo, fecha de licitación definitiva de su construcción.

Cerdán ha expresado su alegría por estos pasos concretos que permitirán la construcción de un segundo pabellón auxiliar, que complemente la oferta de instalaciones, así como la construcción de un nuevo campo de fútbol 8.

El nuevo pabellón permitirá concentrar la práctica deportiva entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, sin que se haga tan tarde para muchos equipos, como ocurre hoy en día debido a la gran demanda de pista que hay en la actualidad Maite Gandía — Concejal de Deportes de Villena

La edil de Deportes, Maite Gandía, ha calificado como el proyecto de construcción “más importante de la legislatura”, que se desarrollará en una parcela de 8.000 metros cuadrados y supondría la construcción de 3.500 metros de nuevo pabellón.

Esta infraestructura deportiva contará con unas 300 plazas en graderío y la versatilidad de parcelar su pista de juego en tres áreas diferentes, que podrían ocupar dos canchas de baloncesto y una de vóley.

Esta actuación viene acompañada de unos nuevos vestuarios con acceso desde el interior como del exterior del futuro pabellón. Gandía también destacó que las futuras obras de construcción se aprovecharán para la renovación integral de los servicios comunes de agua y electricidad.

La concejala de Deportes ha aventurado que este nuevo pabellón permitirá generar más espacios para los entrenamientos a diferentes disciplinas deportivas, como el baloncesto y el vóley. “Y concentrar la práctica deportiva entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, sin que se haga tan tarde para muchos equipos, como ocurre hoy en día debido a la gran demanda de pista que hay en la actualidad”, ha señalado. La nueva pista de juego de este pabellón futuro será diferente al actual, de modo que permite el uso de nuevas disciplinas deportivas como el patinaje.