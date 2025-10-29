Con esta cantidad de dinero ayuda Aspe a los autónomos

El Ayuntamiento de Aspe destinará este año alrededor de 70.000 euros al apoyo de autónomos. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde Antonio Puerto en el marco del programa "Aspe Emprende", que este año celebra su décima edición.

El jurado se ha reunido este miércoles para presentar las propuestas de este año. Se trata así de una iniciativa que impulsa el emprendimiento local y facilita la creación de nuevos negocios en el municipio.

El primer edil ha explicado que, gracias a esta línea de ayudas, se prevé que alrededor de 70 autónomos se beneficien de la subvención de emprendedores que implica la bonificación de la cuota de autónomo, lo que asegura les permitirá acceder a una ayuda para la puesta en marcha sus proyectos empresariales en Aspe entre 2025 y 2026.

Consolidación

"Queremos que los autónomos sientan el respaldo del Ayuntamiento de Aspe y puedan consolidar su trayectoria profesional en nuestro municipio", ha señalado Antonio Puerto.

Además, el Ayuntamiento de Aspe señala que mantiene su compromiso con el tejido económico local a través de otras medidas, como el bono comercio, dotado con 120.000 euros, que finaliza este 31 de octubre y que ha situado a Aspe entre los pocos municipios de la provincia de Alicante en poner en marcha esta iniciativa municipal, sin el apoyo de la Diputación de Alicante.

El alcalde ha destacado también que el Ayuntamiento ha evitado incrementar impuestos municipales, como la tasa de basuras, "en un esfuerzo por aliviar la carga económica de los autónomos y pequeños negocios locales".

"Aspe Emprende" se consolida como un programa de apoyo y tutelaje fundamental para los nuevos emprendedores, ofreciendo acompañamiento, asesoramiento y ayudas directas.