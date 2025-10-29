Un circo con reptiles y aves exóticas pide licencia en València y el rechazo llega desde Villena

El centro de rescate AAP Primadomus, con sede en Villena, junto a las organizaciones ANDA, AnimaNaturalis y FAADA, ha advertido al Ayuntamiento de València de que el uso de animales salvajes anunciado por el "Circ de Nadal 2025" vulnera la ley de protección y bienestar animal. El espectáculo, que pretende instalarse en un solar de la Avenida del Levante U.D. a partir del próximo 28 de noviembre, promociona el número "Zoorprendente", en el que participarían unas treinta especies, entre ellas reptiles como boas, pitones y anacondas.

Las entidades recuerdan que el artículo 25.e) de la Ley 7/2023 prohíbe de forma explícita la participación de fauna silvestre en circos, independientemente de si los animales han nacido en cautividad. Además, subrayan que ya ha expirado el plazo de seis meses que la normativa otorgaba para la adaptación de estas actividades, por lo que no existe actualmente ningún régimen transitorio ni excepciones legales que permitan este tipo de espectáculos en España.

Sanciones

En caso de autorizarse, advierten, la licencia podría constituir una "infracción muy grave", recogida en el artículo 75.g) de la misma ley, con sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros.

Más allá de los reptiles, las organizaciones también ponen el foco en el resto de animales anunciados (caballos, bovinos, emús, avestruces o llamas) catalogados como de producción o consumo. Recuerdan que su traslado debe realizarse entre instalaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega), según el Real Decreto 728/2007. Si el solar donde pretende ubicarse el circo no cuenta con este requisito, señalan, tampoco debería permitirse el mantenimiento de dichas especies en el recinto.

AAP Primadomus, con sede en Villena como centro de referencia para el rescate de animales exóticos, insiste en que el consistorio valenciano debe hacer cumplir estrictamente la normativa y evitar que se autorice un espectáculo que, subrayan, "se lucra mediante el uso y explotación de animales".