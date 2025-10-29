Detenido un hombre en Novelda por robar en cinco coches en una sola madrugada

La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 44 años como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos durante la misma madrugada. La rápida intervención de los agentes ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a sus propietarios.

Las investigaciones comenzaron cuando cinco vecinos de la localidad denunciaron haber sufrido robos en sus coches esa misma noche. Todos los hechos se concentraban en una zona concreta del casco urbano y seguían un patrón común: la fractura de una ventanilla delantera con un objeto contundente para acceder al interior.

Objetos recueprados por la Guardia Civil. / guardia civil

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda asumió el caso y, tras realizar inspecciones técnico-oculares, tomar declaración a testigos y analizar las evidencias recopiladas, los agentes consiguieron identificar al presunto responsable.

En libertad

Una vez determinada su identidad, se organizó un dispositivo para su localización que concluyó con su arresto en Novelda. Durante la detención, los investigadores recuperaron la mayoría los objetos robados, principalmente herramientas y prendas de vestir.

El detenido entra al vehículo en el cuartel de Novelda. / guardia civil

El detenido, acusado de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda, que decretó su libertad.