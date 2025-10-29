Sax se convierte en una pequeña Baviera por un día
Cerveza, música y amistad: La Menordomía celebra su Oktoberfest particular
La fiesta de la cerveza también se celebra en Sax. Ya es un clásico en la villa que los componentes del cuartelillo festero La Menordomía convoquen a amigos y familiares para disfrutar de un día muy bávaro donde no faltan las típicas cervezas, salchichas y trajes tiroleses.
Todo un acontecimiento que se aproxima a los 15 años de celebración...
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre
- El otoño llega al Medio Vinalopó: se intensifican las lluvias en Elda y Petrer
- Un juzgado procesa a un exdirector de carreteras del Botànic por las obras de dos rotondas en Monforte
- Así era Elda y Petrer desde el aire antes de la Guerra Civil
- Una pelea entre familias en Petrer se salda con seis heridos, dos de ellos policías
- Novelda detecta empadronamientos irregulares vinculados a la okupación
- El paso de la etóloga Jane Goodall por la provincia de Alicante