Sax se convierte en una pequeña Baviera por un día

La fiesta de la cerveza también se celebra en Sax. Ya es un clásico en la villa que los componentes del cuartelillo festero La Menordomía convoquen a amigos y familiares para disfrutar de un día muy bávaro donde no faltan las típicas cervezas, salchichas y trajes tiroleses.

Cerveza, música y amistad: Sax celebra su Oktoberfest particular / INFORMACIÓN

Todo un acontecimiento que se aproxima a los 15 años de celebración...