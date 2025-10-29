La exposición INFotoperiodistas ALC 24 se inaugura hoy en Villena

Desde la imagen que recoge la primera vez que un bloque femenino de moras viejas abrió la Entrada en septiembre de 2024, hasta la inauguración del Museo de Villena (Muvi) con el tesoro datado en el año 1.000 antes de Cristo como pieza principal. Son algunos de los momentos que podrán contemplarse en la exposición INFotoperiodistas ALC 24, que se inaugura este miércoles a las 19 horas en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Villena.

La muestra reúne 58 fotografías que resumen algunos de los hechos más relevantes ocurridos durante el año 2024 en la provincia de Alicante, fiel a la vocación de INFORMACIÓN como diario provincial. La exposición es el resultado del trabajo desarrollado por los ocho fotoperiodistas de la plantilla del periódico: Rafa Arjones, Pilar Cortés, José Navarro, Héctor Fuentes, Álex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra y Juani Ruz.

Una imagen del Tesoro de Villena que se puede ver en la exposición. / Rafa Arjones

Comisariada por el jefe de Fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, y realizada en colaboración con la Fundación Frax, INFotoperiodistas ALC 24 reivindica el papel social de la fotografía y el vídeo de prensa, a la vez que ofrece una mirada comprometida sobre cómo las imágenes contribuyen a la construcción de la memoria colectiva y de los relatos compartidos.

Un año de fotoperiodismo 3.0 / Alex Domínguez

Varias de las instantáneas expuestas, que también se presentan en un vídeo proyectado en una sala anexa como reflejo de la polivalencia del fotoperiodismo actual, han tenido repercusión internacional o han sido premiadas. Entre ellas destaca la imagen captada por Rafa Arjones del desertor del ejército ruso asesinado en La Vila en febrero, publicada en medios como The New York Times, o la del voluntario con la senyera atada a la cintura retirando lodo en las calles de Paiporta tras el temporal, reconocida por la revista Cultura Inquieta.

Un momento del festival Leyendas del Rock el pasado año. / Áxel Álvarez

Horario

La dana que afectó a la provincia de Valencia es la única temática que se sitúa fuera del ámbito alicantino. Los fotógrafos han querido incorporarla como gesto de solidaridad hacia los damnificados, recordando que tres de ellos se desplazaron a la zona como voluntarios para documentar la catástrofe desde el primer momento, justo cuando se cumple un año del suceso.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 16 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas, en la Casa de la Cultura de Villena.